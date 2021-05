VIDEO: Kulky zasypaly dodávku převážející peníze, dramatický úprk zachytila palubní kamera

O případu informoval mimo jiné britský server Sky News. Lupiči dle záznamu opakovaně zahájili palbu na nákladní vozidlo značky Toyota, zatímco se šokovaný řidič a ozbrojený spolujezdec snažili ujet svým pronásledovatelům. Muž za volantem nejprve utrousí pár nadávek a změní směr jízdy, následně požádá svého kolegu, aby popadl velkou pušku, kterou mají v kabině. Na obou bočních sklech je vidět poškození od přilétajících střel. Během jízdy provedl řidič několik prudkých manévrů, aby své pronásledovatele setřásl.



Video 1: Escort vehicle attacked. The driver rammed the two cars of the attackers. #CrimeWatch pic.twitter.com/mX8EWpZ70Q