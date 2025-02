Jednání s Izraelem? Podmínkou je vznik palestinského státu, zní z Rijádu

Rijád požaduje vznik palestinského státu v hranicích z roku 1967 s východním Jeruzalémem coby hlavním městem a také ukončení izraelské okupace, uvedlo ministerstvo zahraničí v Rijádu.

Trump a Netanjahu v úterý uvedli, že pracují na normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. K takovému sblížení se už schylovalo v létě roku 2023. Toto úsilí ale ukončil útok palestinského teroristického hnutí Hamás a dalších skupin na Izrael ze 7. října 2023, což vedlo k rozpoutání války v Pásmu Gazy s desetitisíci mrtvými a zraněnými.

„Věřím, že mír mezi Izraelem a Saúdskou Arábií je nejen možný, věřím, že nastane,“ řekl Netanjahu po úterním setkání s Trumpem v Bílém domě. „Saúdskoarabské vedení má zájem na jeho dosažení a my se o to budeme pokoušet. Věřím, že to dokážeme,“ dodal Netanjahu.

Trump už v roce 2020 za svého prvního prezidentství pomohl dojednat takzvané abrahámovské dohody, které vedly k navázání diplomatických styků mezi Izraelem a některými arabskými státy. V úterý Trump vyjádřil přesvědčení, že mnoho dalších zemí se brzy k abrahámovským dohodám připojí.