Při útoku přišel o život Pákistánec, uvedl úřad s tím, že zranění byli okamžitě převezeni do nemocnice. Útok také způsobil materiální škody, které se v současné době vyhodnocují, dodal.
Koalice bojující proti Húsíům v neděli uvedla, že terminál na rijádském letišti znovu zasáhl projektil poté, co protivzdušná obrana zneškodnila střelu s plochou dráhou letu. Stalo se tak den po útoku na toto letiště, který si vyžádal 12 mrtvých a 309 zraněných.
Húsíové se k tomuto útoku přihlásili a současně informovali o dalším úderu ze strany Saúdské Arábie na letiště v jemenském hlavním městě Saná, které mají pod kontrolou.
Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, kdy obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře. Na letiště v Rijádu útočí opakovaně, protože Saúdská Arábie vede koalici, která bojuje proti nim a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu.