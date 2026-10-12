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Při dalším útoku na letiště v Rijádu zemřel člověk, 11 dalších se zranilo

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  7:37aktualizováno  7:37
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Při dalším útoku na letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu v neděli večer zemřel nejméně jeden člověk a 11 dalších lidí bylo zraněno, oznámil v pondělí podle agentur státní úřad pro civilní letectví. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, v posledních dnech ale podobné údery provedli jemenští povstalci Húsíové.

Při útoku přišel o život Pákistánec, uvedl úřad s tím, že zranění byli okamžitě převezeni do nemocnice. Útok také způsobil materiální škody, které se v současné době vyhodnocují, dodal.

Koalice bojující proti Húsíům v neděli uvedla, že terminál na rijádském letišti znovu zasáhl projektil poté, co protivzdušná obrana zneškodnila střelu s plochou dráhou letu. Stalo se tak den po útoku na toto letiště, který si vyžádal 12 mrtvých a 309 zraněných.

Húsíové se k tomuto útoku přihlásili a současně informovali o dalším úderu ze strany Saúdské Arábie na letiště v jemenském hlavním městě Saná, které mají pod kontrolou.

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Záběr na letiště v saúdskoarabském Rijádu po útoku jemenských Húsíů (říjen 2026)
Záběr na letiště v saúdskoarabském Rijádu po útoku jemenských Húsíů (říjen 2026)
26 fotografií

Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, kdy obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře. Na letiště v Rijádu útočí opakovaně, protože Saúdská Arábie vede koalici, která bojuje proti nim a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu.

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