Podle policie se incident stal v pátek chvíli před půlnocí na vytížené dopravní tepně Via Cristofo Colombo, která vede z italské metropole na pobřeží k městu Ostia.
Koně byli v prostoru, kde je připravovali na vojenskou přehlídku, nicméně je vyplašily dělbuchy. Vběhli na ulici, kde vyvolali chaos. Řidiči volali policii a hlásili, že mezi projíždějícími auty jsou koně. Policie musela dopravní tepnu uzavřít. Část koní se podařilo během tohoto zásahu odchytit.
Poškozeno bylo nejméně jedno auto. Jedna policistka a jedna příslušnice jezdectva utrpěly pohmožděniny. Incident vyšetřuje městská policie a polovojenská policie (carabinieri).
Itálie si 2. června připomíná Den republiky, výročí založení současného státu v roce 1946.