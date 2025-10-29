Operace v chudinských čtvrtí Alemão a Penha se zúčastnilo na 2 500 policistů, kteří měli podle serveru G1 zatknout zhruba stovku osob. Nakonec bylo podle něj zadrženo osm desítek lidí. Při zásahu policie použila vrtulníky a obrněné vozy.
Místní úřady popisují policejní operaci jako největší zásah proti organizaci Comando Vermelho. Může souviset s některými velkými mezinárodními akcemi, před kterými obvykle místní úřady plánují zátahy proti zločineckým organizacím.
Guvernér státu Rio de Janeiro Claudio Castro zpočátku informoval, že zahynulo 18 lidí. „Mezi mrtvými jsou bohužel i policisté,“ uvedl, aniž by zmínil konkrétní počet. Castro upozornil, že policisté čelili například bezpilotním prostředkům, jež na ně shazovaly výbušniny. „To není běžná kriminalita, ale drogový terorismus,“ prohlásil.
Po zásahu vyšli do ulic lidé, které média označují za příznivce zločinecké skupiny Comando Vermelho. V některých ulicích začali blokovat provoz a stavět barikády. Podle místního podniku veřejné dopravy se zmocnily pěti desítek autobusů, jež použili jako zátarasy.
„Jsme zděšeni probíhající policejní operací ve favelách v Riu de Janeiro,“ uvedl úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Za katastrofu označil zásah vedoucí lidskoprávní organizace Human Rights Watch v Brazílii César Muñoz. „Úřad státního zástupce musí zahájit vlastní vyšetřování a objasnit okolnosti každého úmrtí,“ uvedl Muñoz. Představitel levicové opozice Henrique Vieira uvedl, že pravicová vláda Claudia Castra přistupuje k chudinským čtvrtím jako k nepřátelskému území.
Rozsáhlé policejní operace ve favelách jsou v Brazílii běžné, čelí však často kritice od ochránců lidských práv kvůli násilí. Jen v Riu de Janeiro v loňském roce při těchto zásazích zemřelo na 700 lidí.