  7:59
Donald Trump uvedl, že smrt Roba Reinera byla podle něj způsobena „hněvem, který vyvolával v ostatních“. Reiner podle Trumpa trpěl duševní poruchou, již označil jako „syndrom posedlosti Trumpem“. Americký prezident tato tvrzení pronesl bez opory v oficiálních informacích a čelí za to kritice i z vlastních řad.
Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018. | foto: Reuters

Donald Trump (4. prosince 2025)
Režisér Rob Reiner s manželkou Michele.
Policisté vyšetřují vraždu režiséra Reinera a jeho ženy v jejich domě v Los...
Nick Reiner, syn amerického režiséra Roba Reinera. (28. dubna 2014)
13 fotografií

V pondělí se americký prezident vyjádřil ke smrti slavného režiséra a na sociální síti Truth Social zveřejnil příspěvek, v němž tvrdí, že Reiner zemřel „kvůli hněvu, který vyvolal u ostatních svým masivním, neústupným a nevyléčitelným postižením a duševní poruchou známou a někdy označovanou jako Trump Derangement Syndrome, zkráceně TDS“.

Rob Reiner byl veřejně známý nejen svou tvorbou, ale i protitrumpovskými názory a podporou mnoha kandidátů Demokratické strany. V loňském roce například podle deníku The Guardian uvedl, že Trump „chce zničit ústavu, pronásledovat své politické nepřátele a proměnit Ameriku v autokracii. Vidíme, jak se autokracie šíří po celém světě. A pokud se zhroutíme, hrozí nebezpečí, že se zhroutí demokracie po celém světě.“

Trump své prohlášení učinil bez jakýchkoliv oficiálně podložených zpráv a schytal vlnu kritiky i z řad republikánů. Člen směnovny reprezentantů Mike Lawler například uvedl: „Toto tvrzení je nesprávné. Bez ohledu na politické názory by nikdo neměl být vystaven násilí, natož ze strany vlastního syna. Je to strašná tragédie, která by měla vyvolat soucit a soucítění u všech obyvatel naší země. Tečka.“

Na pozdější dotazy novinářů Trump odpověděl, že si za svými výroky stále stojí. „Vůbec jsem nebyl jeho fanouškem. Byl to vyšinutý člověk. Pro naši zemi byl velmi špatný,“ řekl v Oválné pracovně.

