Jednání se zúčastnili také americký šéf diplomacie Marco Rubio a jeho slovenský protějšek Juraj Blanár.
„Předmětem diskuzí byla řada mezinárodních otázek; zaměřili jsme se zejména na Ukrajinu a americké zástupce naše postoje zajímaly, protože věděli, že nepapouškujeme Brusel a dlouhodobě vyjadřujeme své vlastní názory na válku na Ukrajině,“ řekl Fico.
Slovensko a Maďarsko dlouhodobě kritizují unijní vojenskou pomoc Ukrajině, která se už téměř čtvrtým rokem brání ruské agresi.
„Nevyhnuli jsme se ani diskuzi o hodnotách EU, její konkurenceschopnosti, energetické a migrační politice a všichni jsme se shodli na tom, že EU je institucí, která se nachází v hluboké krizi,“ uvedl slovenský premiér na facebooku.
Podle Fica se na Floridě hovořilo i o americko-slovenských vztazích, včetně rozvoje jaderné energetiky. „Obě země si plně uvědomují, že závažné energetické výzvy nelze řešit větrnými turbínami nebo fotovoltaikou, ale že základem pro budoucnost je rychlý rozvoj jaderné energie,“ poznamenal Fico. Podrobnosti ale neuvedl.
V pátek zástupci obou zemí podepsali ve Washingtonu mezivládní dohodu o spolupráci v civilní jaderné energetice. Její součástí je výstavba jaderného bloku o výkonu 1200 megawattů podle amerického návrhu v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice; výstavbu má mít na starosti společnost Westinghouse.
Slovenská opozice kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje vybrat ve veřejné soutěži. Opoziční představitelé mimo jiné poukazují na skutečnost, že Česko v podobné situaci tendr zorganizovalo.