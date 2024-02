Fico našel trik, jak vyšachovat Ústavní soud ze hry o novelu trestního zákona

Ve slovenské politice se dosud nestalo, aby premiér oddaloval podpis zákona. Ale k podpisu ho nic nenutí. „Nemá stanovené, do kdy to musí podepsat. Právní pořádek nemůže reagovat na všechno. Nikdo nikdy nepředpokládal, že by vládní zákon, který v parlamentě protlačila koalice, nepodepsal premiér,“ řekl HN bývalý ústavní soudce Peter Kresák.

S takovým chováním ústavního činitele ústava ani právní systém nepočítají: Fico postupuje neočekávaně a zdánlivě naprosto nelogicky. Nakonec však zákon samozřejmě podepíše, protože potřebuje, aby zákon postoupil v legislativním procesu.

Celé je to hra o čas. Trestní zákon má vejít v platnost 15. března a o pět dní později na jeho základě mimo jiné zanikne Úřad speciální prokuratury vyšetřující korupci, zneužívání pravomocí nebo extremismus.

Až se Fico pod novelu trestního zákona podepíše, prezidentka Čaputová, jež s ní otevřeně nesouhlasí, má 15 dní na to, aby ji buď vetovala, nebo může okamžitě podat podnět k Ústavnímu soudu. Čaputová si pravděpodobně vybere druhou možnost, protože její veto by koalice přehlasovala.

Ústavní soud začne posuzovat, zda nebyl zákon v legislativním procesu schválen příliš rychle. Potom může jeho účinnost pozastavit, dokud nerozhodne o prezidentčině podnětu.

Může se ale stát, že zákon už mezitím vstoupí v platnost. Tím by bylo plno trestných činů promlčeno a obžalovaní ze závažných a násilných trestných činů by byli rázem nevinní – a to i kdyby ústavní soud účinnost zákona zpětně pozastavil.