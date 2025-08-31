Fico se má v Číně setkat s Putinem. Státníci tam poletí na oslavy konce války

  17:13aktualizováno  17:33
Slovenský premiér Robert Fico se příští týden v Číně setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poradce Kremlu Jurij Ušakov na otázku ohledně možného setkání obou představitelů podle agentury AFP odpověděl, že je plánováno. Neupřesnil ale, kdy se setkají ani o čem budou jednat.
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky nacistického Německa. Slovenský premiér Robert Fico a Vladimir Putin. (9. května 2025) | foto: ČTK

Fico má odletět do Číny ve středu. V Pekingu se zúčastní přehlídky k oslavě 80. výročí konce druhé světové války.

Putin je v Číně již nyní, účastní se zde dvoudenního summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Zůstat zde má i na přehlídku.

Fico od začátku ruské invaze na Ukrajinu koncem února 2022 opakovaně kritizoval podporu Evropské unie Ukrajině a také politiku izolace Ruska, kterou prosazuje Brusel. Slovensko je silně závislé na ruském plynu. Setkání zřejmě ještě více vyostří napětí mezi Bratislavou a Bruselem, píše AFP.

Fico s Putinem jednal již loni prosinci, letos v květnu Rusko navštívil znovu. V Moskvě se zúčastnil oslav konce druhé světové války, a to navzdory kritice představitelů EU.

