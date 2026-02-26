Skrze vysavače sledoval inženýr tisíce domácností. A problém mohou mít i další zařízení

Sammy Azdoufal, španělský softwarový inženýr, nedávno kontaktoval americký technologický magazín The Verge , aby listu oznámil, že převzal kontrolu nad zhruba sedmi tisíci vysavači od značky DJI po celém světě.
Celý příběh začal, když se Španěl pokoušel o takzvané reverzní inženýrství – pokusil se ovládat svůj nový vysavač DJI Romo pomocí bezdrátového ovladače ke konzoli Playstation 5.
O pár minut později ale Azdoufal zjistil, že jeho aplikace nekomunikuje jen s jeho vysavačem, nýbrž s tisíci dalšími po celém světě. „Zhruba sedm tisíc vysavačů po celém světě začalo Azdoufala považovat za svého šéfa,“ popsal situaci magazín The Verge.
EU se musí zbavit technologické závislosti na USA. Jde o víc než jen o lokalitu datacenter
K zařízením mu umožnily přístup jeho přihlašovací údaje. Záhy zjistil, že díky zabudovaným kamerám může sledovat živé přenosy ze vzdálených vysavačů. Mohl domácnosti také odposlouchávat nebo díky internetovému protokolu sledovat jejich polohu. Shromáždil také více než 100 tisíc zpráv z robotických vysavačů.
Podle Azdoufala ale jeho záměrem nebylo napojit se na jiná zařízení. Kontaktoval proto magazín The Verge, aby o zranitelnosti této technologie informoval. Společnost DJI později oznámila, že problém vyřešila. Španělskému inženýrovi pak poděkovala na síti X. „Ahoj Same, velmi si vážíme Vašeho profesionálního a podrobného nahlášení tohoto problému. Vaše zodpovědná zpětná vazba je pro nás nesmírně cenná.“
Alan Woodward, britský profesor informatiky, pak pro britský deník The Guardian řekl, že společnosti mohou těmto problémů zabránit tím, že si uživatelé před prvním použitím pečlivě nastaví své heslo. Woodward také upozornil na další úskalí chytrých technologií. Uživatelé by podle něj měli zvážit, zda potenciální výhody chytrého zařízení převáží nad riziky pro soukromí.
Deník The Guardian s odkazem na studii zveřejněné ve vědeckém časopise Journal of Information Security and Applications upozornil na stinné stránky moderních technologií. Zatímco si lidé tato zařízení pořizují, aby si usnadnili život, hackerům to paradoxně usnadňuje narušování jejich soukromí, napsal list. Ze studie vyplývá, že hackeři můžou kromě vysavačů ovládat také osvětlovací systémy, bezpečnostní kamery, dětské chůvičky nebo topení.