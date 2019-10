Rodiče se soudí o pohlaví sedmiletého dítěte. Neshodnou se, zda je chlapec nebo dívka

Pediatrička Anne Georgulasová před sedmi lety porodila chlapce, kterého při narození ona a její tehdejší manžel Jeffrey Younger pojmenovali James. Podle matky se však James považuje za dívku a vyžaduje oslovování ženským jménem Luna. Younger se však domnívá, že lže a Georgulasová na Jamese jen tlačí, aby se cítil jako dívka.

Dle čtvrtečního rozhodnutí soudu se musí nyní oba rodiče shodnout na tom, jak budou nadále postupovat, zda Jamese nechají projít vyšetřeními, která jsou pro změnu pohlaví nutná nebo ne. Soudkyně Kim Cooksová tak zvrátila rozhodnutí poroty, která hlasovala v poměru jedenáct ku jedné, aby byla výlučná kontrola přidělena matce.

Soudkyně uvedla, že nejsou důkazy, že by jakýmkoliv způsobem docházelo ke zneužívání práv dítěte ze strany některého z rodičů. Oběma rodičům mimo jiné zakázala mluvit o případu veřejně, což pro Youngera znamená, že musel zrušit internetovou stránku SaveJames (Zachraňte Jamese). Jako otec se totiž už dlouhodobě staví proti tomu, aby se s jeho synem zacházelo jako s dívkou.

„James začal svou touhu po tom stát se dívkou projevovat někdy v roce 2015,“ tvrdí Georgulasová. „Byly mu tři roky a po zhlédnutí animovaného filmu Ledové království od Disnyeho si přál vypadat jako jedna z hlavních ženských postav,“ vysvětluje žena, která pracuje jako dětská lékařka.



Čtyřleté manželství obou rodičů bylo v roce 2016 anulováno a Georgulasová dostala výhradní péče a dohled nad Jamesem. Nyní u soudu matka s podporou některých odborníků a psychologů uvedla, že James sám o sobě mluví v ženském rodě a říká si Luna.

„Mluvili jsme s učiteli, poradci, v podstatě s každým, s kým jsme mohli. Všichni, včetně Lunina dvojčete, uvedli, že James chtěl vždy být dívkou,“ uvedla právní zástupkyně doktorky Georgulasové Kim Meadersová. Toto stanovisko skutečně před soudem potvrdili i odborníci, u nichž James údajně podstoupil vyšetření.



Jeffrey Younger však opakovaně tvrdí, že jeho bývalá manželka tlačí na Jamese, aby se považoval za dívku a stejně tak o sobě i mluvil. Podle něj byl jeho syn vždy „naprosto šťastný jako chlapec“. Youngera vždy rozčilovalo, když Jamese viděl oblečeného do ženských šatiček s namalovaným umělým obočím. Podle něj si Georgulasová zahrává s pohlavím dítěte a jeho sebeuvědoměním, což je prý srovnatelné se sexuálním zneužíváním.



