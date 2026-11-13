První náznaky pochybností zazněly veřejně už během říjnové debaty pro stanici CBS News. Na přímou otázku ohledně prezidentských ambicí tehdy viceprezident překvapivě otevřeně prohlásil, že „samozřejmě existuje šance“, že kandidovat nebude.
Hlavní brzdou přitom údajně nejsou politické výhledy, ale jeho soukromí. Vance poukázal na své čtyři malé děti – nejmladší syn Alec se narodil teprve v červenci 2026 – a na postoj své manželky Ushy. Ta má sice podle jeho slov ráda veřejnou službu, ale politiku jako takovou „nikdy nemilovala“.
Sám viceprezident se navíc označil za „prokrastinátora“, pokud jde o zásadní životní kroky, a avizoval, že svou budoucnost začne vážně řešit až po listopadových volbách do Kongresu.
Studená sprcha z listopadových voleb
Právě volby v polovině funkčního období prezidenta Donalda Trumpa však přinesly republikánům tvrdý náraz, který Vanceovo váhání ještě prohloubil. Stanice CNN s odvoláním na své zdroje v pátek uvedla, že viceprezident v rozhovorech s poradci dává najevo stále hlubší nejistotu.
Lidé z jeho blízkého okolí popisují situaci jako vnitřní dilema. Vance je údajně odhodlán pomoci znovu nastartovat vítězné hnutí z roku 2024, ale zároveň si klade otázku, zda by to měl být právě on, kdo ho v roce 2028 povede jako prezidentský kandidát.
„Ať se rozhodne jakkoli, nedivil bych se. Je mu teprve 42 let. Je dost mladý na to, aby se vrátil později, pokud by současné prostředí neumožnilo úspěch. Možná teď prostě nenastal jeho čas,“ řekl televizní stanici jeden z Vanceových poradců, se kterým viceprezident diskutoval o svých plánech do budoucna.
Do toho všeho navíc vstoupilo napětí mezi viceprezidentem a šéfem Bílého domu. Hned ráno po nevydařených volbách do Kongresu zveřejnil Vance na sociální síti X příspěvek, ve kterém ztráty republikánů připsal na vrub válce s Íránem. Tímto krokem se od prezidentovy politiky částečně distancoval.
Podle zákulisních informací z Bílého domu tím Donalda Trumpa popudil. Následná reakce prezidenta v rozhovoru pro CBS News to patrně potvrdila. Trump totiž uvedl, že v nadcházejících republikánských primárkách možná nepodpoří vůbec nikoho.
Pro viceprezidenta, jehož politický kapitál je úzce spjat s prezidentovou přízní, jde o zásadní komplikaci.
Pokud by Vance skutečně ustoupil stranou, republikánské primárky by se proměnily v zcela otevřený souboj. Průzkum stanice CNN z 11. listopadu 2026 ukazuje, že americká veřejnost zatím nikam nespěchá – celých 64 procent Američanů stále vyčkává a nemá vybraného favorita pro rok 2028.
Zdroj blízký viceprezidentovi televizi nicméně upozornil na vliv íránského konfliktu. Ten by mohl být příčinou porážky v prezidentských volbách nejen pro Vance, ale i pro jakéhokoli jiného republikánského kandidáta. „Otázkou není, zda může J. D. vyhrát. Otázkou je, zda může vyhrát jakýkoli republikán, pokud válka s Íránem stále pokračuje. Pokud válku s Íránem neukončí, žádný republikán nemá v roce 2028 šanci,“ řekl.
Mezi republikány a jejich příznivci je sice Vance pořád populární, když jeho podporu alespoň zvažuje 77 procent voličů, a to oproti 65 procentům u ministra zahraničí Marka Rubia. Pokud však jde o skutečné „nadšení“, pole je vyrovnané: kandidaturu Vance by s velkým přesvědčením podporovalo 41 procent republikánských voličů, což je naprosto stejné číslo, jakého dosáhl právě Marco Rubio.
Kromě Vance a Rubia se v souvislosti s republikánskou prezidentskou nominací pro rok 2028 nejčastěji skloňují floridský guvernér Ron DeSantis, texaský senátor Ted Cruz, ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a syn současného prezidenta Donald Trump Jr..
Americká média a sázkové trhy sledují široký okruh dalších osobností z řad guvernérů, senátorů i členů Trumpovy administrativy, přičemž nikdo z nich zatím kampaň oficiálně nespustil.