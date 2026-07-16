V Bengálském zálivu ztroskotaly dvě lodě, utopilo se přes 500 Rohingů

Obě lodě podle předběžných informací vypluly koncem června z barmského Rakhinského státu. Na palubě byli převážně Rohingové, včetně některých uprchlíků z táborů v sousedním Bangladéši. První loď s asi 250 lidmi krátce po vyplutí ztratila spojení, druhé plavidlo s přibližně 280 cestujícími se podle všeho potopilo 8. července u pobřeží barmské oblasti Iravádí.
„Přestože okolnosti nehod ani počet obětí zatím nebyly oficiálně potvrzeny, UNHCR a IOM mají vážné obavy z potenciálně zničujících ztrát na životech,“ uvedly obě organizace ve společném prohlášení.
Rohingové se v posledních letech vydávají na nebezpečnou cestu po moři z Barmy i z přeplněných uprchlických táborů v Bangladéši. Obvykle se ale plavbám v tomto ročním období vyhýbají, protože na moři jsou kvůli monzunům velmi nebezpečné podmínky. Podle OSN letošní vydatné deště a záplavy riziko u podobných cest ještě zvýšily.
V Bangladéši nadále žije přibližně 1,2 milionu Rohingů bez státní příslušnosti, kteří uprchli před násilím barmské armády. Do Barmy se nemohou bezpečně vrátit, protože tamní vojenský režim, který podle Spojených států v roce 2017 spáchal na Rohinzích genocidu, zůstává u moci. Rohingové, kteří v zemi zůstali, čelí přísným omezením a mnozí žijí v internačních táborech.
Situaci uprchlíků zhoršily také škrty v zahraniční pomoci ze strany Spojených států a dalších dárců, kvůli nimž byly omezeny potravinové příděly v bangladéšských táborech. V samotném Rakhinském státě navíc pokračují boje mezi barmskou armádou a etnickou ozbrojenou skupinou o kontrolu nad oblastí.
Podle IOM a UNHCR nejnovější tragédie znovu ukazuje na nedostatek dlouhodobého řešení situace Rohingů. Organizace vyzvaly mezinárodní společenství k posílení pátracích a záchranných operací, zajištění přístupu k azylu a k ochraně uprchlíků i k důslednějšímu postupu proti sítím převaděčů.
Loni uprchlo po moři více než 6 500 Rohingů a téměř 900 z nich při cestě zahynulo nebo zmizelo. Podle UNHCR šlo o nejsmrtelnější rok pro Rohingy na mořské trase a zároveň o trasu s nejvyšší úmrtností mezi uprchlíky a migranty na světě.