V Bengálském zálivu ztroskotaly dvě lodě, utopilo se přes 500 Rohingů

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  12:37aktualizováno  12:37
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ilustrační snímek | foto: AP

Více než 500 lidí zřejmě zahynulo, když se v Bengálském zálivu potopily dvě lodě. Cestovali na nich příslušníci pronásledované muslimské menšiny Rohingů. Ve čtvrtek o tom informovaly Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) s upozorněním, že údaje zatím nebyly oficiálně potvrzeny.

Obě lodě podle předběžných informací vypluly koncem června z barmského Rakhinského státu. Na palubě byli převážně Rohingové, včetně některých uprchlíků z táborů v sousedním Bangladéši. První loď s asi 250 lidmi krátce po vyplutí ztratila spojení, druhé plavidlo s přibližně 280 cestujícími se podle všeho potopilo 8. července u pobřeží barmské oblasti Iravádí.

„Přestože okolnosti nehod ani počet obětí zatím nebyly oficiálně potvrzeny, UNHCR a IOM mají vážné obavy z potenciálně zničujících ztrát na životech,“ uvedly obě organizace ve společném prohlášení.

Rohingové se v posledních letech vydávají na nebezpečnou cestu po moři z Barmy i z přeplněných uprchlických táborů v Bangladéši. Obvykle se ale plavbám v tomto ročním období vyhýbají, protože na moři jsou kvůli monzunům velmi nebezpečné podmínky. Podle OSN letošní vydatné deště a záplavy riziko u podobných cest ještě zvýšily.

V Bangladéši nadále žije přibližně 1,2 milionu Rohingů bez státní příslušnosti, kteří uprchli před násilím barmské armády. Do Barmy se nemohou bezpečně vrátit, protože tamní vojenský režim, který podle Spojených států v roce 2017 spáchal na Rohinzích genocidu, zůstává u moci. Rohingové, kteří v zemi zůstali, čelí přísným omezením a mnozí žijí v internačních táborech.

Situaci uprchlíků zhoršily také škrty v zahraniční pomoci ze strany Spojených států a dalších dárců, kvůli nimž byly omezeny potravinové příděly v bangladéšských táborech. V samotném Rakhinském státě navíc pokračují boje mezi barmskou armádou a etnickou ozbrojenou skupinou o kontrolu nad oblastí.

Podle IOM a UNHCR nejnovější tragédie znovu ukazuje na nedostatek dlouhodobého řešení situace Rohingů. Organizace vyzvaly mezinárodní společenství k posílení pátracích a záchranných operací, zajištění přístupu k azylu a k ochraně uprchlíků i k důslednějšímu postupu proti sítím převaděčů.

Loni uprchlo po moři více než 6 500 Rohingů a téměř 900 z nich při cestě zahynulo nebo zmizelo. Podle UNHCR šlo o nejsmrtelnější rok pro Rohingy na mořské trase a zároveň o trasu s nejvyšší úmrtností mezi uprchlíky a migranty na světě.

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