Svět vstoupí do roku 2026. Změnu letopočtu oslaví jako první Kiribati

Svět oslaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej jako první přivítají obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojí i Nový Zéland s ostrovními státy Samoa a Tonga. Celosvětové oslavy budou doprovázet novoroční projevy několika světových lídrů.
Lidé v australském Sydney se chystají oslavit příchod nového roku 2026. (31. prosince 2025) | foto: Reuters

Z Tichomoří se ohňostroje a bujaré silvestrovské oslavy s postupující půlnocí přelijí do dalších časových pásem, aby jako poslední obydlená země východně od mezinárodní datové hranice rok 2026 přivítala Americká Samoa. Stane se tak v poledne 1. ledna SEČ.

Austrálie je podle listu The Guardian vyhlášená opulentními ohňostroji a světelnými show, včetně měst Melbourne, Sydney či Canberra. Spojené arabské emiráty se mezitím připravují na 62minutovou ohňostrojovou show a největší dronové představení na světě.

Bilancovat v novoročních projevech budou už dnes někteří prezidenti a šéfové vlád. Podle médií vystoupí francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz či ruský prezident Vladimir Putin. Český prezident Petr Pavel bude mít svůj projev až na Nový rok.

