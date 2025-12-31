Svět vstoupí do roku 2026. Změnu letopočtu oslaví jako první Kiribati

Z Tichomoří se ohňostroje a bujaré silvestrovské oslavy s postupující půlnocí přelijí do dalších časových pásem, aby jako poslední obydlená země východně od mezinárodní datové hranice rok 2026 přivítala Americká Samoa. Stane se tak v poledne 1. ledna SEČ.
Austrálie je podle listu The Guardian vyhlášená opulentními ohňostroji a světelnými show, včetně měst Melbourne, Sydney či Canberra. Spojené arabské emiráty se mezitím připravují na 62minutovou ohňostrojovou show a největší dronové představení na světě.
Bilancovat v novoročních projevech budou už dnes někteří prezidenti a šéfové vlád. Podle médií vystoupí francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz či ruský prezident Vladimir Putin. Český prezident Petr Pavel bude mít svůj projev až na Nový rok.