Rok kovového buvola začal skromně. Co si s tímto symbolem Číňané spojují?

PEKING/PRAHA Rok 2021 se podle čínského lunárního kalendáře ponese ve znamení kovového buvola. Podle pranostik se tak má dařit pilným a vytrvalým lidem.

Když před dvanácti a půl měsíci začínal rok kovové krysy, nikdo si ještě nedokázal představit, že by se z „wu-chanské chřipky“ mohla stát globální pandemie; natož pak taková, která jen tak nezmizí a promění život k nepoznání. Celý svět tehdy přihlížel rodící se čínské krizi, která mnoha občanům zabránila cestovat za svými blízkými během nejpopulárnějšího východoasijského svátku. A nakonec to možná byly právě oslavy nového roku, které pomohly pandemii propuknout na plno.



Nyní je tu únor 2021 a situace je zcela opačná. Čína je v covidové statistice zemřelých na počet obyvatel na 190. místě. Podle dat, které poskytuje čínská komunistický vláda, je v zemi od začátku pandemie jen lehce přes 100 tisíc nakažených, tedy desetkrát méně než v Česku. Populace již žije oproti zbytku světa relativně normálním životem a čínská ekonomika před koncem roku rostla o 2,6 procenta HDP.

Číňané sledují oslavy nového roku v televizi.

Jen pro srovnání: Evropská unie jako celek zaznamenala růst v záporné hodnotě -0,5 procenta, a třeba takové Rakousko si pohoršilo dokonce o 4,3 procent. I přesto se také letošní Nový rok ponese v Číně v duchu opatrnosti a spíše skromných oslav.

Vítání nového roku se v Číně přesunulo především na internet, kde se rodiny setkávají pomocí videohovorů, například přes oblíbenou aplikaci WeChat. Zrušeny byly také tradiční lampionové průvody a ohňostroje, které mívají za úkol vyhnat zlé duchy na celý rok. I letos je však zachováno týdenní pracovní volno. Oslavy oficiálně potrvají až do 26. února.

Bouřlivé vítání čínského Nového roku si občané Čínské lidové republiky mohli v minulosti vychutnat i v Praze. Letos jsou však oslavy poznamenány trvající pandemií covidu-19. Pakliže někdo plánuje navštívit svou rodinu, při odletu i příletu jej čeká test a následný monitoring čínského protiepidemického systému. Podle britské televize BBC se tak většina Číňanů rozhodla netradičně zůstat přes svátky ve městech, kde pracují.

Pracovitý buvol

Je těžké předvídat, co přesně čekat od cyklu kovového buvola (sin čchou), jehož oslavy začaly v Pekingu ve čtvrtek v 17 hodin středoevropského času. To, že již nikdo nepočítá s brzkým návratem do stavu „všechno jako dřív“, se však zdá jisté. Například americký deník The Wall Street Journal minulý týden předpověděl, že covid-19 zůstane v rámci civilizace už navždy, podobně jako například chřipka.

Lunární rok 4719 je v Číně ve znamení buvola.

Čínská mytologie si s buvolem spojuje pracovitost, vytrvalost a důvěryhodnost. V příštích 12 měsících by se tak mělo podle astrologů dařit zejména podnikavým lidem, kteří se umí spolehnout sami na sebe a nikdy nic nevzdávají. Situace ve společnosti by se měla údajně zlepšit a lidé by se měli postupně začít s pandemií srovnávat. V zaměstnání pro ně přijdou nové výzvy, mohlo by se začít dařit i finančně.

Od dětí, jež se v příštím roce narodí, lze údajně očekávat trpělivost, klid, ale také příležitostné návaly vzteku. Podle astrologů by měly být spíše konzervativní a rádi vyhledávat samotu. Nejvhodnější partnery naleznou v kryse, zajícovi a kohoutovi. Naopak problematický vztah se očekává od spojení se psem, tygrem a kozou, neporozumí si ani dva partneři narození ve stejném znamení. Podle čínského zvěrokruhu jsou „buvoly“ také lidé narození v letech 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 a 2009. Patří mezi ně například američtí prezidenti Barack Obama a Richard Nixon, britská premiérka Margaret Thatcherová či princezna Diana.

O něco méně optimistické srovnání s minulým rokem však nabízí jedna čínská pověst. Ta vypráví o buvolovi, který dovolil chytré kryse, aby mu seděla na hlavě, když zvířata závodila. Krátce předtím, než buvol proběhl cílem, ale krysa seskočila dolů a hlásila se o vítězství.