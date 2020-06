Rok od objevení záhadné ‘špionážní’ běluhy. Původ zůstal neznámý, tvor se mezi lidi rád vrací

Hammerfest/Praha V severním Norsku se obvykle běluhy nevyskytují, tím spíše takové, které na sobě mají popruhy s názvem ruského města. Když se jedna taková minulý rok ukázala u norských břehů, vyvolala tím vášnivé diskuze. Jedni ji považovali za ruského špeha, jiní za ‚uprchlíka‘ z floridského parku. Od svého příchodu si zvíře získalo srdce místních rybářů a zdá se, že se o sebe dovede bez problémů postarat.

V dubnu roku 2019 překvapila rybáře v městečku Hammerfest na severu Norska běluha severní. Bílý kytovec se choval přátelsky a třel se o lodě, zakotvené v přístavu. Zvíře se tak snažilo zbavit popruhů, kterými bylo těsně ovázané. Když rybáři popruhy sundali, objevili na nich nápis „vybavení Petrohradu.” Na popruzích mělo být údajně i držadlo na GoPro kameru.



Na internetu se vzápětí objevilo několik teorií, jak se kytovec, jehož standardním domovem jsou arktické vody, do Norska dostal. Přívětivé chování k lidem nasvědčuje, že běluha byla dříve trénovaná. Možné je, že do Hammerfestu připlula z ruského přístavu Murmansk, vzdáleného několik set kilometrů. V tom se nachází velitelství útvaru ruského námořnictva Severní loďstvo, což vedlo ke spekulacím, zda není běluha ‚špionem.‘

To popřel plukovník ruské armády Viktor Baranets. „Myslíte, že kdybychom používali to zvíře ke špionáži, napsali bychom na něj kontakt a nápis “prosím volejte toto číslo?” rozohnil se v rozhlase Govorit Moskva. Uznal ale, že ruské námořnictvo cvičí k bojovému použití delfíny v černomořském Sevastopolu.

Časopis Guardian zveřejnil teorii, že přátelskou běluhu vycvičili v některém ruském potápěčském centru pro terapeutické účely. Podle dalších spekulací měl kytovec pocházet z floridského mořského parku ve městě St. Petersburg, což by ale nevysvětlilo, jak se dostal do chladných norských vod.

Záhadná běluha si ale na nový domov u norských břehů zvykla a do Hammerfestu se čas od času vrací. V anketě se Norové rozhodli zvíře pojmenovat „Hvaldimir,” což je spojení norského slova hval, tedy velryba, a jména ruského prezidenta Vladimira Putina.

Hvaldimir si svou milou povahou rychle získal srdce místních. Jednou například vylovil z vody mobil, který omylem upustila obyvatelka přístavu. Městečko v přístavu nechalo umístit ceduli s instrukcemi, jak ke kytovci přistupovat. Lidé by se ho neměli dotýkat, jezdit za ním v lodi a nekrmit jej.

Zpočátku vzbuzovala Hvaldimirova nejasná minulost obavy, zda se zvíře dokáže samo uživit a přežít ve vodách, které pro něj nejsou přirozeným prostředím. Norové proto založili nadaci Hvaldimir s cílem o kytovce pečovat a sledovat jeho činnost. Hvaldimir ale znovu překvapil - je zcela soběstačný a podle všeho se mu daří výborně.

„Hvaldimir opustil Hammerfest v červenci 2019. Od té doby cestuje z místa na místo mezi městy Finnmark a Troms v severním Norsku, podle všeho se sám uživí,” píše nadace na webových stránkách.

Profesor Arktické univerzity v Norsku Audun Rikardsen v časopise National Geographic líčí, že z kytovce byla cítit přátelskost i osamělost. Když mu při potápění Hvaldimir stáhl jednu ploutev, Rikardsen na něj zakřičel a zvíře se ihned za ploutví potopilo a vrátilo ji svému majiteli. „Jeho předchozí majitelé, ať už to byl kdokoli, o něj jistě skvěle pečovali,” poznamenal v článku.



Rikardsen se o kytovce nebojí. „Lidé mají různé názory, co bychom s Hvaldimirem měli dělat. Měl by být umístěn do akvária, převezen do svého přirozeného prostředí, nebo prostě ponechán sám sobě? Zatím se zdá, že si sám vystačí,” uzavírá profesor.