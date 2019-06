Romové z Česka a dalších zemí chystají do Bruselu demonstraci. Vadí jim rasová nenávist a život v bídě

BRUSEL/PRAHA Evropští Romové se chystají 8. července demonstrovat v Bruselu proti chudobě a diskriminaci, informovali o tom čeští spoluorganizátoři akce, které se mají zúčastnit tisíce Romů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Británie, Francie, Belgie a dalších států.

Demonstranti mají před Evropským parlamentem vyjádřit nesouhlas s tím, že evropské peníze posílané do jednotlivých států na boj s chudobou se podle nich ztrácejí v soukromých kapsách. Situace desetitisíců Romů žijících v bídě se nijak nemění, tvrdí organizátoři protestu.



Romští aktivisté poukazují i na rostoucí radikalizaci společnosti a varují před rasovou nenávistí. Navrhují zřízení Romského kongresu, do kterého by byli voleni romští zástupci a zástupkyně ze všech zemí Evropské unie a který by podléhal Radě Evropy. Organizátoři se sejdou s europoslancem Tomášem Zdechovským a předají mu své požadavky.

‚Mohla by se opakovat nedávná historie‘

Jednoho z hlavních organizátorů, řidiče kamionu a romského blogera Stefana Ponga, přiměla k zorganizování akce nedávná návštěva východního Slovenska. „Žijí tam tisíce rodin ve strašných podmínkách bez vody a plynu, bez odvozu komunálního odpadu. Děti si hrají mezi krysami, nemocní nemají přístup k lékařské péči. To je opravdu obraz jednadvacátého století v nejbohatší ekonomice světa?“ ptá se Pongo, který žije s rodinou v Manchesteru. Přestěhovali se tam před 15 lety z České republiky kvůli rasové diskriminaci.



V Evropě podle aktivistů žije 12 milionů Romů, ale jejich politické zastoupení na lokální i evropské úrovni je minimální, zdůrazňuje další z organizátorů, bývalý policista Petr Torák.

Navrhovaná romská instituce má mít ještě další zásadní význam. „V posledních letech jsme svědky narůstající nenávisti, slovních i fyzických útoků. Politická scéna se radikalizuje. Pokud se my Romové nesjednotíme a nebudeme politicky reagovat, mohla by se opakovat nedávná historie,“ varuje Stefan Pongo.

„Ani dnes nejsme v mnoha zemích Evropské unie plnoprávnými občany,“ dodává Pongo s poukazem na pronásledování a pogromy vůči Romům v minulosti.