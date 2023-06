Ekologové, mezinárodní odborníci i obyvatelé zemí omývaných vodami Rudého moře i Adenského zálivu nyní s napětím hledí k Jemenu. Více než milion barelů staré ropy, která již osm let hrozí vylitím z rozpadajícího se tankeru opuštěného v jemenském přístavu Hudajdá, by mělo být o prázdninách konečně pod dohledem odborníků z OSN přečerpáno do jiné lodi. Prorezlý tanker by měl skončit ve šrotu již na podzim.