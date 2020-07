S čím počítat při cestách do zahraničí? Podívejte se, jak to vypadá v jednotlivých zemích

Praha Roušky v uzavřených prostorách a někde i na veřejnosti, registrační formuláře či měření teploty při příjezdu do země, časté změny v jízdních i letových řádech. Letošní dovolená v zahraničí kvůli koronavirové hrozbě přináší různá omezení a překvapení. Přinášíme přehled, s čím je třeba počítat při cestách do nejnavštěvovanějších dovolenkových zemí v Evropě.

Bulharsko a Rumunsko

Cestování je pro české občany bez omezení, Bulharsko ale při cestě přes Srbsko vyžaduje test ne starší dvou dnů. Do země lze přijet také přes Rumunsko, pouze jsou některé přechody zavřené. V Rumunsku lze sportovat ve skupině nanejvýš šesti osob, v Bulharsku jsou nutné roušky v uzavřených prostorech.

Francie

Příjezd do země i pohyb po Francii jsou bez omezení, pouze při příjezdu z tzv. zámořských departementů (Francouzská Guayana, Guadeloupe a další) je vyžadován negativní test na koronavirus. V kontinentální Francii je povinnost mít zakrytá ústa a nos ve veřejné dopravě.

Chorvatsko

Cestující musí na hranicích poskytnout informace o pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře, v praxi se to ale příliš nevyžaduje. Od poloviny července platí povinnost nosit roušky v obchodech, restauracích a veřejné dopravě.

Itálie

Příjezd do země i pohyb po Itálii jsou bez omezení, avšak při cestách na Sardinii a do Apulie je nutná předchozí registrace pomocí webového formuláře. V celé zemi jsou v uzavřených prostorách povinné roušky. Některé turistické služby včetně návštěvy frekventovaných památek je nutné objednat předem.



Maďarsko

Češi jsou podle maďarského „semaforu“ v zelené zóně a mohou do země volně. Je možné i projet přes Maďarsko do Chorvatska a zpět. Mezi „žluté“ státy ale patří Rumunsko a Srbsko. Z těchto destinací lze Maďarskem projet pouze tranzitem po určených trasách. V uzavřených prostorech i v dopravě jsou nutné roušky.

Ostatní Balkán

Do Bosny a Hercegoviny je nutné předložit nanejvýš dva dny starý negativní test; to se nevztahuje na tranzit po chorvatském pobřeží do Dubrovníku, cestující ale musí mít cestovní pas (nikoli jen občanský průkaz). Do Srbska, Černé Hory a Severní Makedonie lze cestovat volně, povinnost testu ale platí po návratu do Česka.

Německo

Příjezd do země i pohyb po Německu jsou bez omezení. Německá policie dělá u přijíždějících aut a dále ve vlacích a autobusech v pohraničních oblastech namátkové kontroly. Některé spolkové země (např. Bavorsko) nařizují zakrytí úst a nosu ve veřejné dopravě a ve vnitřních prostorách.

Polsko

Cestujícího vlakem překvapí, že si lidé po přejetí hranice nasazují roušky, v Polsku totiž platí jejich povinné nošení ve všech uzavřených prostorách. Vnitřní schengenské hranice jsou otevřené, Češi mohou bez karantény přes Polsko i do Litvy, Běloruska či na Ukrajinu.

Portugalsko

Příjezd do pevninské části Portugalska je bez omezení, při příletu na Madeiru a Azorské ostrovy úřady mohou vyžadovat negativní test na koronavirus či jej na místě provést, případně nařídit karanténu. V uzavřených prostorách jsou povinné roušky.

Zaplněné pláže v Barceloně po otevření španělských hranic.

Rakousko

Příjezd do země je bez omezení. V hromadné dopravě je povinnost mít roušku, v Horních Rakousích jsou nařízené ve všech vnitřních prostorách. Vídeňské letiště nepřijímá lety z celkem 18 zemí včetně např. Bulharska, Černé Hory či Portugalska (opatření platí do 31. 7.).



Řecko

Povinnost mít nanejvýš tři dny starý test platí pro každého, kdo přijíždí za účelem turistiky po silnici. Nevztahuje se to na leteckou dopravu, kde testování provádí namátkově při vstupu do země řecká strana. Platí povinnost nosit roušky ve zdravotnických zařízeních, v hromadné dopravě a na letištích.

Slovensko

Na Slovensko mohou občané EU cestovat volně, hranice lze ale překračovat jen na hraničních přechodech. Ve všech uzavřených prostorách, jako jsou obchody, restaurace, kina či hromadná doprava, platí povinnost nosit roušky.

Slovinsko

Slovinsko od pátku zrušilo omezení pro obyvatele Moravskoslezského kraje, cesta je tak volná pro všechny Čechy. Na seznamu středně rizikových států ale zůstává Chorvatsko, Češi tak při návratu z této země mohou Slovinskem pouze projet tranzitem. Platí povinnost roušek v uzavřených prostorech.

Spojené království

Příjezd do země i pohyb po Spojeném království jsou bez omezení, ostrovní stát funguje víceméně v „normálním“ módu. Výjimkou je zákaz shromažďování více než šesti osob. Zpřísněná opatření platí pouze v oblasti Leicesteru.

Španělsko

Před příjezdem do země je potřeba vyplnit elektronický formulář. Některé španělské regiony zavedly povinnost mít na veřejnosti zakrytý nos a ústa. Týká se to také řady turistických oblastí: například pobřeží Andalusie, Baleárských ostrovů nebo Katalánska.