Rozdíl jako oheň a voda. V čele italského vnitra vystřídala prostořekého Salviniho uhlazená právnička

ŘÍM/PRAHA Když na vrcholu letošního léta objížděl tehdejší ministr vnitra Salvini italské pláže a v rámci politické kampaně nechal pořizovat rozverné snímky s místními krasavicemi, užívala si Luciana Lamorgeseová, toho času občasná poradkyně premiéra Giuseppe Conteho, volna a těšila se na klidný důchod.

Nakonec ale všechno bylo jinak. Exministr Salvini podcenil své politické protivníky a v důsledku politické krize, kterou rozkladem tehdejší vlády sám vyvolal, potupně zamířil do opozice. Na jeho místo ve vládě nastoupila začátkem září pětašedesátiletá Lamorgeseová: žena, která není v žádné politické straně a neměla ve zvyku se k politice veřejně vůbec vyjadřovat.



To se ovšem nyní bude muset změnit, z tiché právničky se chtě nechtě stává homo politicus. A nejde jen o změnu vystupování, která je v porovnání s obhroublým Salvinim do očí bijící. Její kvalifikaci pro vedení ministerstva vnitra může sotvakdo zpochybňovat. Narozdíl od Salviniho, který v 90. letech ani nedokončil univerzitní studia historie, pracuje Lamborgeseová pro ministerstvo vnitra již od roku 1979, vesměs ve vedoucích pozicích na prefekturách.



Je to změna, ale...

Nová italská vláda de facto anulovala Salviniho dekret, který takovým lodím zakazoval vplout do italských teritoriálních vod, natož v nich zakotvit. Od instalace nového kabinetu již několik takových lodí bez větší pozornosti médií i veřejnosti do jihoitalských přístavů připlulo

„S Lamorgeseovou přichází úplně nová politika (…). Itálie vysílá signál do Evropy, že se odstřihujeme od neblahé minulosti,“ hodnotí střídání stráží v čele vnitra novinářka Annaliosa Camilliová, která se dlouhodobě věnuje problematice uprchlíků. O ty v agendě ministerstva zejména jde. Italské politické scéně totiž za Salviniho mandátu dominovaly neustálé spory o to, jak naložit s africkými utečenci zachráněnými na lodích provozovaných vesměs humanitárními organizacemi, které mířily do blízkých italských přístavů.

S tím, že s Lamorgeseovou přichází nový vítr, souhlasí i Emiliana De Blasiová, profesorka politických věd na Univerzitě Luiss v Říme. Nicméně změnu ve vedení ministerstva vnitra nevidí jako obrat o 180 stupňů.

„Lamorgeseová je opravdovou služebnicí státu, pracovala už pro levicové i pravicové vlády. Nikdy nebyla političkou – a proto bude i pro Salviniho těžké na ni teď útočit,“ řekla De Blasiová kanadskému mediálnímu domu CBC. Zároveň dodala: „Oni (prezident Sergio Mattarella a předseda vlády Giuseppe Conte, pozn. red.) prostě viděli, že zpolitizování tématu migrace společnost rozděluje a ničí a rozhodli se to ukončit. Lamorgeseová to může dokázat – tím, že prostě bude tiše pracovat tak, jako to dělala dosud,“ míní profesorka.

Podle novinářky Camilliové téma migrace z veřejného diskursu ani pod Lamborgeseovou hned tak nezmizí. Přestože počty běženců přicházejících do Itálie se v porovnání s minulými roky smrskly na minimum. „Spíš se to posune do nové polohy: vláda bude intenzivněji vyjednávat s evropskými partnery o mechanismu, který by pomohl rozdělit uprchlíky i do jiných zemí,“ míní Camilliová.

A příslušná jednání se již rozběhla. Debata o systému přerozdělování uprchlíků, který by ulevil jihoevropským státům včetně Itálie, bude pokračovat příští týden na summitu ministrů vnitra zemí EU v Lucemburku.

Humanita i vláda práva

O tom, že Lamorgeseová v nové funkci nebude opomíjet humanitární ohledy, není pochyb. V období po vypuknutí migrační krize se ve svém obvodu zasloužila o vznik jednoho z prvních takzvaných hotspotů (přijímacích center pro uprchlíky) v Itálii. A neváhala zrušit některé místní vyhlášky vydané obcemi a městy ovládanými Salviniho protimigrační Ligou (Lega), které se snažily kriminalizovat občany a instituce pomáhající uprchlíkům.

Nová ministryně vnitra na druhé straně dala v minulosti také najevo, že když to situace vyžaduje, neváhá prosadit vládu práva i silou. To se pod jejím vedením projevilo v milánské prefektuře, kde nechala vyklidit více než stovku nelegálně obývaných budov, v nichž se zdržovali přistěhovalci bez dokumentů či drogově závislí.

Za svého působení v čele milánské prefektury se Lamorgeseové podařilo znatelně snížit kriminalitu. Slavnostní ocenění za tento úspěch ji v den, kdy technicky odcházela do důchodu, věnoval tehdejší ministr vnitra Matteo Salvini.