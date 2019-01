Rozhodování mezi chaosem a pořádkem. Britští poslanci začali debatu o brexitu

LONDÝN Poslanci britského parlamentu v úterý odpoledne zahájili poslední část debaty před klíčovým hlasováním o brexitové dohodě, kterou s Evropskou unií vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové. Všeobecně se očekává, že poslanci dohodu odmítnou.

Podle propočtů stanice BBC by měl být výsledek hlasování o dohodě znám nejpozději ve 21:15 SEČ. Předtím v parlamentu ještě promluví předsedkyně vlády i lídr opozice.



„Vybereme si pořádek, nebo si zvolíme chaos?“ zeptal se Cox a vyzval poslance, aby podpořili dohodu, kterou jim předložila po jednání s Evropskou unií britská vláda. „Tato dohoda je klíčem. Není tu žádná jiná,“ řekl Cox a obrátil se přitom na poslance vlastní konzervativní strany, nikoliv na opozici, jak bývá zvykem.

Dolní sněmovna o brexitové dohodě debatovala celkem pět zasedacích dní. Úterní poslední část debaty uzavře premiérka Mayová projevem, ve kterém podle očekávání vyzve poslance, aby její dohodu podpořili.

Za opoziční labouristy by měl na závěr promluvit jejich předseda Jeremy Corbyn. Závěrečné řeči obou politiků se očekávají v 19:30 SEČ.



Po skončení debaty se bude nejdříve hlasovat o pozměňovacích návrzích, kterých bylo původně předloženo třináct. Předseda Dolní sněmovny John Bercow zařadil na program jednání jen čtyři. Dva z nich předložili konzervativní poslanci, jeden člen Skotské národní strany (SNP) a jeden předseda labouristů Corbyn.

Hlasování o každém z pozměňovacích návrhů trvá asi 15 minut. Dalších 15 minut by zabralo hlasování o dohodě předložené vládou. Podle BBC by tak mohl být výsledek znám ve 21:15 SEČ. To by se ale mohlo změnit v případě, že první z pozměňovacích návrhů předložených konzervativci bude přijat. O druhém by se totiž pak už nehlasovalo. Oba konzervativní pozměňovací návrhy se týkají takzvané irské pojistky.

Mayová bude pokračovat i při neúspěchu

Není ale jasné, co bude následovat po předpokládaném odmítnutí dohody ze strany zákonodárců. Podle bulvárního listu The Sun v úterý premiérka Mayová svým ministrům řekla, že bude nadále prosazovat svou brexitovou dohodu, ať už bude její dnešní porážka jakkoli velká.

„Je to jediná možnost,“ řekla Mayová podle politického redaktora The Sun Toma Newtona.

Mluvčí premiérky dnes zopakoval, že vláda nemá v úmyslu požádat Evropskou unii o odklad termínu brexitu, který je nyní naplánován na 29. března. Uvedl také, že předsedkyně vlády hodlá na výsledek hlasování „rychle“ zareagovat.

Předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker dnes na dotaz BBC, co by chtěl britským poslancům před klíčovým hlasováním vzkázat, odpověděl: „Přál bych si, aby se chovali zodpovědně.“