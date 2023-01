Lidovky.cz: Německo prošlo za poslední rok výraznou proměnou, pro niž se vžilo označení „změna epochy“ (“Zeitenwende“). Kde se to ve vaší zemi najednou vzalo?

Bylo to způsobeno něčím, co jsem předtím nepovažoval za možné: invazí ruského agresora na Ukrajinu. Na stranu druhou jsem ale byl vždycky přesvědčený, že jestliže bychom jednou byli postaveni před podobnou nenadálou situaci, tak na ni budeme umět rychle a rozhodně reagovat.