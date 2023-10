Lídr Hlasu Pellegrini: Své pozice nezneužijeme. Předstihli jsme všechny strany, které tu vládly 3,5 roku

Řekl jste, že den po volbách od vás nemáme čekat žádná zásadní rozhodnutí. Existuje nějaký odhad, jak dlouho by mohlo trvat, než se něco dá dohromady?

Někdy trvá sestavení vlády týden, někdy měsíc. Myslím, že normální lhůta, kterou máme všichni v hlavě, je asi 30 dní na první zasedání parlamentu, aby se uskutečnilo v rámci dohodnuté většiny. Aby i poměry v parlamentu na ustavující schůzi mohly být nějakým způsobem nastaveny tak, jak je třeba. Jestli se to podaří, to opravdu netuším.

Nejhorší pro Slovensko by byl pat. Z toho nemůže mít radost nikdo, snad kromě někoho, kdo chce předčasné volby s ještě lepším možným výsledkem. Ale nikde nemáte záruku, kdo ty předčasné volby vyhlásí. Budete k tomu potřebovat 90 poslanců a neexistuje žádná záruka, že jich tolik v parlamentu bude. Volební pat bez možnosti sestavit vládní koalici je to nejhorší, co bychom si dnes mohli pro Slovensko přát.

Původní preference vám ukázaly vyšší čísla, analyzujete také důvody poklesu?