Vládním partnerům Fica hrozí, že je Smer vysaje. To mu může komplikovat jednání, říká slovenský politolog

Rozhovor

Kdo, s kým a za jakých podmínek? To jsou tradiční povolební témata. Jinak tomu není ani na Slovensku, kde se v sobotu rozhodlo, že na scénu vrací expremiér Robert Fico, který dokázal popáté ve své politické kariéře vyhrát volby. „Nyní bude hodně záležet na tom, co vlastně on sám chce,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.c politolog Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.