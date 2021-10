Rozhovory mezi Bruselem a Austrálií o obchodní dohodě se zasekly. Může za to spor o ponorky

Původně chtěly Evropská unie a Austrálie v nejbližších dnech pokročit v jednáních o vzájemné obchodní dohodě. Sedmadvacítka je pro Austrálii třetím největším partnerem, v opačném směru zaujímá Austrálie zatím jen devatenácté místo. Loni činil objem vzájemného obchodu 36 miliard eur.



Brusel si od jejího uzavření slibuje, že objem vzájemného obchodu by se mohl navýšit až o třetinu. Jednání začala v roce 2018 a zatím proběhlo jedenáct kol.

Podle původních odhadů měla být dohoda hotova a připravena ke schválení během příštího roku. Jenomže teď se rozhovory mezi Evropskou komisí a australskou vládou zasekly a byly přeloženy na listopad.

Je to jeden z důsledků sporu, který vyvolalo rozhodnutí australské vlády zrušit velkou zakázku na dodávku dvanácti nových francouzských ponorek za 40 miliard dolarů. Namísto toho se australská vláda dohodla se Spojenými státy na dodávce technologií na stavbu ponorek na jaderný pohon.

Francie to považovala za nepřátelský akt, což následně vyvolalo diplomatickou roztržku s Washingtonem i Canberrou. Paříž dokonce povolala své velvyslance ve Spojených státech a Austrálii ke konzultacím a francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropskou unii k solidaritě.

Velvyslanec Paříže v Canbeře, Jean-Pierre Thébault tehdy popřel, že by se jeho vláda snažila zamezit pokračování jednání o obchodní dohodě, když poukázal na to, že hlavní slovo má v těchto záležitostech Evropská komise.

Avšak krátce na to zaznělo z Paříže něco jiného: „Držet slovo je základním předpokladem pro důvěru mezi spojenci. Je proto nemyslitelné pokračovat v jednání o obchodní dohodě, jako by se nic nestalo,“ uvedl pro server Politico francouzský tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune. Australský ministr obchodu Dan Tehan na to reagoval slovy, že jeho země má pochopení pro francouzskou reakci. Zároveň ale dodal, že každá země se prý musí rozhodovat sama v souladu se svými vlastními zájmy.



Nový zbrojní kontrakt, který Spojené státy uzavřely s Austrálií, zapadá do snah Washingtonu o vybudování nové bezpečnostní aliance s názvem Aukus, která zahrnuje ještě i Spojené království. Jejím nepříliš zakrývaným cílem je vytvořit v regionu protiváhu proti stále větším ekonomickým i vojenským ambicím Číny.

Čína vše se zájmem sleduje

Vláda v Pekingu, která zmíněný vývoj podrobně sleduje, se snaží situace využít ve svůj prospěch. Pokouší se Australany zlákat k těsnější obchodní spolupráci.

Před několika dny například Čína podala oficiální přihlášku do Transpacifické obchodní dohody (CPTPP), jejímiž zakladatelskými členy je jedenáct států, mimo jiné Japonsko, Kanada a právě i Austrálie. Má se tak stát navzdory tomu, že to mezi jejich vládami v minulých měsících opakovaně značně jiskřilo. V roce 2018 například australská vláda vyloučila čínskou technologickou společnost Huawei z bezpečnostních důvodů z budování infrastruktury pro mobilní sítě 5G.

Během koronavirové pandemie zase nesl Peking značně nelibě snahy Australanů vyšetřit, zda původce nemoci covid-19 neunikl z laboratoře v čínském Wu-chanu. Peking na to reagoval řadou omezení, například u dovozu australského vína.

Příští týden je plánována schůzka australského ministra Tehana s místopředsedou Evropské komise Valdisem Dombrovskisem, na které by měli dojednat další postup a zjistit, zda mohou rozhovory pokračovat. U zrušeného říjnového kola mělo jít původně mimo jiné o oblast služeb, investic a ochrany duševního vlastnictví.