Rozhovory mezi EU a Británií drhnou. Brexit bez dohody je stále ve hře

LONDÝN/BRUSEL/PRAHA Jednání o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a EU po brexitu opět přinesla dramatickou situaci. Podle vrchního vyjednavače EU Michela Barniera je třeba nová „dynamika“ a zástupci britské vlády by si měli rozmyslet, jakým tónem chtějí komunikovat. Ve vzduchu stále visí hrozba brexitu bez dohody.

Rozhovory mezi zástupci Spojeného království a Evropské unie neměly rychlý průběh již od začátku letošního roku. Přestože měla první jednání o definitivním uspořádání mezi EU a Londýnem začít již v únoru, na setkání vyjednavačů nedošlo.



Vyjednávání přerušila pandemie nemoci covid-19 a ostatně i fakt, že oba muži pověření debatami (Michel Barnier za EU a David Frost za Spojené království) onemocněli smrtelným virem. Debaty započaly svižným tempem opět koncem dubna, ale z jedenácti měsíců na vyjednání vztahů po konci přechodného období se stalo pouhých osm.

Nový elán však vyjednavačům nevydržel dlouho a necelý měsíc po obnovení rozhovorů došlo na první výměnu názorů ve veřejném prostoru. David Frost tento týden v dopise pro svůj unijní protějšek obvinil Brusel, že jedná s Británií jako s „nehodným“ partnerem a nabízí Londýnu nekvalitní obchodní dohody, které by jeho zemi nutily „ohýbat se podle unijních norem“.

Vyslance premiéra Borise Johnsona především rozlítil návrh, aby se pravidla pomoci evropským státům stala součástí britského práva. Frost nazval takový požadavek „nehorázným“ a „jednoduše ustanovením, které by žádná demokratická země nemohla podepsat“. Podle deníku The Guardian měl vrchní vyjednavač EU požadovat „bezprecedentní dohled nad britskými zákony a institucemi“.

„Zaráží nás, že EU namísto toho, aby hledala rychlé a velmi kvalitní ujednání s blízkým ekonomickým partnerem, raději trvá na dodatečných, nevyvážených a bezprecedentních opatřeních v oblastech, kde již bylo dohody dosaženo v minulosti,“ poznamenal v dopise Frost.

Potřeba nové dynamiky

Londýn při jednáních požaduje dohodu o volném obchodu s Evropskou unií, která by se rámcově podobala kanadskému modelu. Klíčová je pro Británii pak především dohoda o rybolovu, kde si Frost představuje podobnou dohodu, jaká byla uzavřena s Norskem. Jednání s Kanadou i Norskem přitom trvala několik let, zatímco vláda premiéra Johnsona si přeje veškerá jednání dotáhnout do konce letošního roku. Pokud se nepodaří dohody dosáhnout, může Británie odejít bez ní.

Michel Barnier, zastupující při jednáních zájmy EU, si úterní výtky ze strany Londýna nenechal líbit a svou odpověď na Frostův dopis umístil na sociální síť Twitter. „Výměna dopisů ohledně vyjednávání přitom není nezbytně nejlepší cestou, jak tyto otázky řešit,“ uvedl Barnier.

I remain convinced that with mutual respect and constructive engagement by the #UK across the board, on all issues of the negotiating table, we can move forward in the limited available time.



My reply to @DavidGHFrost — Michel Barnier (@MichelBarnier) May 20, 2020

„Rozhodně bych nechtěl, aby tón, který jste zvolil, ovlivnil naši vzájemnou důvěru a konstruktivní přístup, který je pro naše jednání nezbytný,“ pohrozil latentně vyjednavač, podle kterého Evropská unie rozhodně nebude tolerovat „vyzobávání“ z předchozích smluv. Spojené království „nemůže očekávat kvalitní přístup na evropský jednotný trh, pokud není ochotno poskytnout záruky o otevřenosti vlastního trhu“. Podle Barniera bude v následujících měsících nutné nalézt novou dynamiku, „aby se předešlo patové situaci“.

Možnost odkladu i brexitu bez dohody

Někteří diplomaté se ale již teď domnívají, že nebude možné stihnout některé záležitosti (speciálně otázku rybolovu) vyjednat do prvního termínu v červenci, a Británie tak bude muset požádat EU o prodloužení přechodného období.

Londýn má čas na tuto žádost do 1. července, podle odborníků by ale nejspíš EU požadovala výměnou po Británii příspěvek do unijní kasy za delší přístup k jednotnému trhu. Podle původní dohody o brexitu může být přechodné období prodlouženo jednou až na dva roky.

Vláda Borise Johnsona však zatím ani v nejmenším nenaznačila, že by si jakýkoliv odklad definitivního odchodu z EU přála. Samotné oficiální zprávy z administrativy přitom naznačují, že v případě brexitu bez dohody by mohlo dojít i k „zahlcení pohotovostních týmů“ a země by nemusela stihnout se dostatečně připravit.