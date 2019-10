Rozluští tajemné svity umělá inteligence? Vědci chtějí přečíst dokumenty, které přežily výbuch Vesuvu

LONDÝN/PRAHA Když explodovala v roce 79 sopka Vesuv, láva zaplavila přilehlá města Pompeje a Heculaneum. Obyvatele zasypal sopečný popel. A nejen je, ale i všechny jejich věci, včetně jemných svitků se zapsanými vědomostmi.

Vědci z americké University of Kentucky jsou přesvědčeni, že díky nové technologii rentgenu se zapojením umělé inteligence budou schopni křehké dokumenty po téměř dvou tisíciletích znovu přečíst.



„A to přestože, jak můžete (na rozbalených a zuhelnatělých svitcích) vidět, je popsaný každý kousek papyru. Abychom ale rozbalili ty zbylé, musely by být ohebné a pružné, což v současnosti nejsou,“ uvedl pro server The Guardian šéf výzkumného týmu Brent Seales.

Dva srolované svitky, které budou v následujících týdnech a měsících vědci zkoumat, schraňuje pařížský Francouzský institut a jsou součástí obrovské kolekce 1800 písemností objevených v Herculaneu při archeologickém výzkumu v roce 1752. Společně tyto svitky tvoří jednu z největších dochovaných antických knihoven. Většina z nich je uchována v neapolském muzeu.

Vila, v níž byly svitky nalezeny, měla údajně patřit nevlastnímu otci Julia Caesara.

Odborníci se již v minulosti pokusili za použití různých metod svitky rozbalit a některé byly následkem toho zničeny. Zároveň se ukazuje, že pokud jsou svitky vystaveny vzduchu, písmo z nich mizí.

Profesor Seales a jeho tým již v minulosti použili rentgen, aby „virtuálně rozbalili“ 1700 let starý hebrejský pergamen, nalezený v izraelské synagoze En-Gedi, na němž byla napsána část biblické knihy Leviticus.

Podle vědeckého týmu bude však práce na dokumentech z Herculanea mnohem složitější, jelikož je inkoust velice špatně čitelný a obsahuje mnohem méně kovů, než na sobě měl například izraelský pergamen. Vědci tak nejprve za použití již rozbalených svitků naučí umělou inteligenci rozpoznávat text na svitcích a tento systém následně aplikují na rentgenem pořízených snímcích.

Epikurejci či opilost Marka Antonia

„Doufáme, že se nám podaří zdokonalit technologii natolik, abychom ji následně mohli aplikovat i na zbývajících devíti stech zabalených svitcích,“ uvedl Seales pro britský deník. „Většina ze svitků obsahuje zápisky o řecké filosofii Epikurejců,“ vysvětlil vědec s tím, že je ale možné, že tyto svitky budou v latině, jelikož knihovny v té době měly svou řeckou a latinskou sekci.

„Jen minulý rok byla v papyrech z Herculanea objevena nová práce od Seneky,“ uvedl nadšeně pro Guardian papyrolog z oxfordské univerzity Dirk Obbink, který doufá, že by ve svitcích mohla být například i pojednání Marka Antonia o jeho vlastní opilosti. „Jedno z nich bych si velice rád přečetl,“ dodal.