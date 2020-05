Rozvolňování musí být pomalé a plynulé, upozornil šéf WHO. Jinak podle něj hrozí druhá vlna epidemie

Ženeva Nejdůležitější je nyní pomalé a plynulé uvolňování omezení pohybu. Řekl to v pondělí podle agentury Reuters generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Poukázal přitom na nárůst nových případů v Jižní Koreji a Německu a související celosvětové obavy z druhé vlny epidemie způsobené koronavirem.

„Uvolňování omezení vycházení je složité i obtížné,“ upozornil Tedros na pravidelném virtuálním brífinku ze Ženevy. Poznamenal také, že před virem je nadále třeba se mít co nejvíce na pozoru. Konstatoval však také, že Německo, Jižní Korea a Čína mají systémy, které jsou schopné reagovat na nárůsty případů nákazy covidem-19.



„Nyní jsme svědky určité naděje, protože mnoho zemí upouští od těchto zákazů pohybu,“ poznamenal hlavní krizový expert WHO Michael Ryan a vyzval k napření pozornosti na takzvané clustery, shluky výskytu viru. Ryan rovněž vyjádřil naději, že Německu a Jižní Koreji se podaří počet těchto shluků snížit. Například v Koreji se shluky nákazy objevily v soulských nočních klubech.

Ryan v pondělí zopakoval, že svět bude žít s koronavirem ještě dlouho, protože velká část populace je nadále náchylná kvůli nízkému výskytu protilátek. Ryan rovněž odmítl přístup spočívající ve snaze o dosažení kolektivní, „stádní“ imunity s tím, že se nechají zemřít nějací starší lidé. Ryan to označil za „opravdu velmi nebezpečnou kalkulaci“.

Tedros v pondělí rovněž zdůraznil, že součástí podnikatelských plánů by se měla stát opatření na prevenci šíření koronaviru na pracovištích. Ryan označil za alarmující vysoký počet infikovaných pečujících zdravotníků.

WHO v pondělí společně s Organizací spojených národů pro boj s AIDS (UNAIDS) vydala rovněž zprávu varující před nárůstem obětí AIDS kvůli koronavirové krizi. Světové organizace očekávají, že v Africe do roku 2021 zemře asi 500 000 lidí na AIDS nebo související nemoci navíc. Počet obětí by se tak zdvojnásobil.

Organizaci v pondělní výzvě uvedly, že je třeba učinit vše pro to, aby nenastalo půlroční přerušení péče o lidi s virem HIV. V současnosti je mnoho zařízení pro péči o tyto pacienty kvůli koronaviru zavřeno nebo byl přerušen řetězec zásobování léky proti AIDS. „Musíme to chápat jako budíček pro všechny země, aby udržely v chodu svá důležitá zdravotnická zařízení,“ prohlásil šéf WHO Tedros.

Jenom v subsaharské Africe žije odhadem 26 milionů lidí s HIV a 16,4 milionu z nich se podrobuje protivirové léčbě.