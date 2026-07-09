Rusko a jeho někdejší soukromá žoldnéřská Wagnerova skupina, která je nyní začleněna do uskupení Africa Corps, pomáhají zemím AES v boji proti džihádistickým a jiným uskupením.
Se všemi třemi zeměmi Moskva uzavřela také obranné dohody a dodala jim vojenskou techniku. Rusko tak „potvrdilo vůli pokračovat v podpoře posilování operačních schopností ozbrojených sil členských států AES“. Spolupracuje s nimi také v energetice a těžbě nerostných surovin.
Lavrovova návštěva se uskutečnila v době zhoršující se bezpečnostní situace v oblasti Sahelu, zejména v Mali. Tam v posledních dnech zesílily boje mezi vládními silami podporovanými Ruskem a džihádistickými i separatistickými skupinami.
V Mali, Nigeru a Burkina Fasu vládnou vojenské režimy, které se dostaly k moci po převratech v letech 2020 až 2023. Trojice zemí se odvrátila od bývalé koloniální mocnosti Francie, navázala spolupráci s Ruskem a vytvořila Alianci států Sahelu (AES).