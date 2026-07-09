Lavrov zavítal do Afriky. Státům Sahelu slíbil pokračování ruské podpory

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Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov si podává ruku s vůdcem nigerské junty...

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov si podává ruku s vůdcem nigerské junty generálem Abdourahamanem Tchiani během setkání v Niamey. (8. července 2026) | foto: Reuters

Nigerský ministr zahraničních věcí Bakary Sangaré Yaou vítá ruského ministra...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se účastní setkání v Niamey. (8. července...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se účastní setkání v Niamey. (8. července...
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (vlevo) a etiopský ministr zahraničí...
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Rusko bude i nadále pokračovat ve své vojenské podpoře států Sahelu. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrove to ve středu řekl po jednání v Niamey, kde mluvil se svými protějšky z Nigeru, Mali a Burkina Fasa. Setkání „potvrdilo společnou vůli pokračovat v posilování spolupráce v politické, diplomatické, bezpečnostní, hospodářské a sociální oblasti,“ uvádí společné prohlášení Lavrova a jeho zemí z Aliance států Sahelu (AES).

Rusko a jeho někdejší soukromá žoldnéřská Wagnerova skupina, která je nyní začleněna do uskupení Africa Corps, pomáhají zemím AES v boji proti džihádistickým a jiným uskupením.

Se všemi třemi zeměmi Moskva uzavřela také obranné dohody a dodala jim vojenskou techniku. Rusko tak „potvrdilo vůli pokračovat v podpoře posilování operačních schopností ozbrojených sil členských států AES“. Spolupracuje s nimi také v energetice a těžbě nerostných surovin.

Lavrovova návštěva se uskutečnila v době zhoršující se bezpečnostní situace v oblasti Sahelu, zejména v Mali. Tam v posledních dnech zesílily boje mezi vládními silami podporovanými Ruskem a džihádistickými i separatistickými skupinami.

V Mali, Nigeru a Burkina Fasu vládnou vojenské režimy, které se dostaly k moci po převratech v letech 2020 až 2023. Trojice zemí se odvrátila od bývalé koloniální mocnosti Francie, navázala spolupráci s Ruskem a vytvořila Alianci států Sahelu (AES).

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