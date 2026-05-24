„Nepovažuji naše vztahy s ostatními zeměmi za něco, co by bylo na úkor našeho strategického partnerství s Indií,“ řekl na tiskové konferenci Rubio a vyjádřil přesvědčení, že obě země brzy uzavřou bilaterální obchodní dohodu.
Džajšankar na to reagoval slovy, že strategické partnerství mezi USA a Indií existuje díky shodě národních zájmů v mnoha oblastech.
„Administrativa (prezidenta Donalda) Trumpa velmi otevřeně prosazuje svůj zahraničněpolitický přístup ‚America First‘ (Amerika na prvním místě - pozn. red.). My zastáváme přístup ‚India First‘. Je tedy zřejmé, že nás vedou naše příslušné národní zájmy,“ řekl indický ministr.
„V uplynulém roce nebyly výroky a rétorika přicházející z Washingtonu ohledně některých z nejcitlivějších bezpečnostních otázek a obchodních záležitostí Indie nijak prospěšné a vedly k narušení důvěry,“ uvedl Ašok Malik z indické pobočky skupiny The Asia Group, který je bývalým poradcem ministerstva zahraničí.
„Určité obavy přetrvávají,“ dodal. Poznamenal, že Rubiovu návštěvu bude možné považovat za úspěch, pokud se díky těmto rozhovorům vztahy alespoň částečně stabilizují a zabrání se jejich dalšímu zhoršování.
Vztahy mezi Washingtonem a Dillí se zhoršily, když prezident Trump loni v srpnu uvalil dodatečná cla na dovoz indického zboží. Reagoval tak na pokračující nákupy ruské ropy ze strany Indie. Trump však sankční cla na začátku února zrušil s odůvodněním, že Indie podnikla kroky k omezení dovozu ruské ropy.
Indie po začátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Využívala toho, že Rusko kvůli západním sankcím nabízelo ropu s výraznou slevou.
Západní země se snaží Rusku omezit příjmy z ropy a plynu, aby Moskvě zkomplikovaly financování války na Ukrajině.
Američtí prezidenti, včetně Trumpa za jeho prvního funkčního období, se už dlouho snaží přiblížit si historicky neutrální Indii, aby tak vytvořili protiváhu ruskému a sílícímu čínskému vlivu v indicko-pacifickém regionu. Tyto snahy loni podkopala tehdejší americká cla na dovoz indického zboží.