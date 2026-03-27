Je to lež. Rubio popřel Zelenského tvrzení o zárukách bezpečnosti za územní ústupky

  18:17aktualizováno  18:17
Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil za lež tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že Washington nabízí Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za územní ústupky. Zelenskyj uvedl, že USA je hodlají poskytnout, pokud se Ukrajina stáhne z Donbasu.

foto: Reuters

Zelenskému bylo podle Rubia řečeno, že bezpečnostní záruky mohou následovat pouze po skončení války na Ukrajině.

Rusko požaduje, aby se Ukrajina vzdala i částí Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, které ani za více než čtyři roky invaze nedokázalo ovládnout; Kyjev to odmítá.

Americký prezident Donald Trump, jehož administrativa jednání mezi Moskvou a Kyjevem zprostředkovává, už loni po konzultacích s Ruskem přišel s návrhem, že Donbas bude uznán jako de facto ruský, a v Chersonské a Záporožské oblasti, které si Rusko také nárokuje a jejichž části okupuje, bude příměří uzavřeno podél aktuální bojové linie. Výměnou měla Ukrajina dostat „spolehlivé bezpečnostní záruky“.

