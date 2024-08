Rudá Sahra bude „drahou nevěstou“. Postkomunisté z Levice se mohou poprvé dostat i do vlád

Ta sice vznikla teprve zkraje letoška okolo bývalé vůdčí tváře postkomunistické Levice Sahry Wagenknechtové, ale vůbec poprvé by se mohla dostat nejen do obou parlamentů, ale rovnou i vlád. Ovšem v průzkumech je jí předpovídán až dvouciferný zisk, v Sasku přes 13 procent, v Durynsku dokonce více než 18 procent.

Protože by se kromě protimigrační Alternativy pro Německo (AfD) a křesťanských demokratů (CDU) nemusela do zmíněných zemských sněmů dostat žádná jiná strana, mohla by BSW být příslovečným jazýčkem na vahách. Pro lídry CDU v Sasku a Durynsku by pak byla koalice s Wagenknechtovou jedinou možností, jak vytvořit vládu.