Exstarosta New Yorku Guiliani měl autonehodu, převezli ho do nemocnice

  10:28aktualizováno  10:28
Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani po dopravní nehodě v americkém státě New Hampshire skončil v nemocnici se zlomeným obratlem, píší americká média s odvoláním na šéfa Giulianiho ochranky. Nehoda se stala na dálnici ve městě Manchester, kde do Giulianiho auta zezadu vysokou rychlostí narazil jiný vůz. Giuliani v minulosti působil jako poradce a osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Rudy Giuliani (3. dubna 2025) | foto: Profimedia.cz

Někdejší starosta největšího amerického města byl v době nehody v sobotu večer místního času spolujezdcem v pronajatém autě, uvedl šéf Giulianiho ochranky Michael Ragusa v nedělních příspěvcích na sociální síti X s tím, že se nejednalo o cílený útok. Do Giulianiho vozu najela 19letá žena, napsal deník The Washington Post s odvoláním na úřady.

Jednaosmdesátiletého Giulianiho zdravotníci převezli do úrazového centra, kde mu lékaři zjistili zlomeninu hrudního obratle, několik tržných ran a pohmožděnin a zranění paže a nohy, uvedl Ragusa a dodal, že se bývalý newyorský starosta zotavuje a je v dobré náladě.

Giuliani nedlouho před nehodou zastavil, aby pomohl ženě, která mávala na jeho vůz. Podle Ragusy se jednalo o oběť domácího násilí. Giuliani přivolal policii a zůstal s dotyčnou, dokud policisté nedorazili na místo. Tento incident a následná nehoda spolu však nesouvisejí, uvedl Ragusa na síti X.

Do celonárodního povědomí se Giuliani dostal jako starosta New Yorku po útocích z 11. září 2001. Později se stal jedním z nejbližších důvěrníků Donalda Trumpa. Byl jedním z hlavních zastánců nepravdivých tvrzení, že Trumpova porážka demokratem Joem Bidenem v prezidentských volbách v roce 2020 byla důsledkem rozsáhlých volebních podvodů. V posledních letech Giuliani čelí finančním a právním problémům včetně trestních řízení v souvislosti s obviněními ze zasahování do voleb.

