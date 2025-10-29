Letouny podle Moskvy létaly nad 12 ruskými regiony a anektovaným poloostrovem Krym. Původně ruské úřady informovaly, že jich zlikvidovalo 57. Nejintenzivnějšímu útoku čelila podle ministerstva Brjanská oblast, kde bylo sestřeleno 35 bezpilotních strojů. Dalších devět zlikvidovala protivzdušná obrana nad Rostovskou oblastí, po čtyřech nad Kalužskou a Tulskou oblastí a jeden nad Kurskou oblastí.
Starosta Moskvy Sergej Sobjanin po již třetím dni útoků na město uvedl, že na místo dopadu trosek dronů vyrazily záchranné složky.
V Moskvě z bezpečnostních důvodů úřady podle médií krátce uzavřely letiště Domodědovo a Žukovskij a omezily vzlety a přílety i na letišti Šeremeťjevo. Podobná opatření zavedly i na letištích v dalších městech, například v Saratovu, Vladikavkaze, Penze, Grozném nebo Samaře, napsal nezávislý server Meduza.
Šéf ruského Stavropolského kraje Vladimir Vladimirov podle stejného portálu uvedl, že se ukrajinské drony pokusily zaútočit na průmyslovou zónu ve městě Buďonnovsk. Útok zmařila protivzdušná obrana, významné škody nezpůsobil, uvedl činitel. Telegramový kanál Astra píše, že v Buďonnovsku drony cílily pravděpodobně na petrochemický závod Stavrolen.
Ve městě Simferopol na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym podle místních, Moskvou dosazených, úřadů ukrajinský dron zasáhl skladovací kontejner pro palivo a mazivo, který začal hořet, napsala agentura Reuters.
Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.
Rozsah ruského vzdušného úderu na Ukrajinu zatím není zřejmý. Ukrajinská energetická společnost DTEK ráno podle agentury Reuters oznámila, že ruský noční útok způsobil významné škody na energetickém zařízení v ukrajinské Oděské oblasti, desítky tisíc domácnosti se ocitly bez proudu.
Ruské drony na Ukrajině podle serveru Ukrajinska pravda a místní policie zasáhly už v úterý soukromý podnik ve městě Čuhujiv v Charkovské oblasti, kde vypukl požár ve skladě. Podrobnosti o podniku neuvádí.
Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty. Kyjev se zároveň útoky v hloubi ruského území snaží ukázat obyvatelům Ruska, že válka, kterou vyvolal jejich prezident Vladimir Putin, se jich bezprostředně týká.
Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že země rozšíří své útoky v hloubi Ruska.
„Zhodnotili jsme účinnost našich dlouhodobých úderů za definované období a dosažené výsledky. Ruská rafinace ropy již platí za válku hmatatelnou cenu – a zaplatí ještě více. Stanovili jsme si úkoly rozšířit zeměpisný dosah pro využití našich dlouhodobých schopností,“ napsal Zelenskyj na X po poradě vrchního velení, které se zúčastnili i výrobci zbraní.