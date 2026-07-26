Třetí sestřelený dron za tři dny. Rumunsko si předvolalo ruského velvyslance

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  18:05aktualizováno  18:05
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rumunská stíhačka F-16 v neděli nad Černým mořem sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor, od pátku už třetí, uvedlo ministerstvo obrany této členské země Severoatlantické aliance. Bukurešť si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance.

Pilot sestřelil dron v 10:13 nad teritoriálními vodami 12 kilometrů severovýchodně od města Sulina. Původ bezpilotního letounu ministerstvo v prohlášení neuvedlo. Město leží v těsné blízkosti hranice s Ukrajinou.

V sobotu ráno taktéž stíhačka F-16 zneškodnila dron deset kilometrů západně od města Sfantu Gheorghe. V pátek dopoledne opět F-16 sestřelila dron, který později vyšetřující prokuratura označila za ruský. Vyšetřování ohledně dalších sestřelených dronů pokračuje.

Rumunsko si kvůli „opakovaným porušením“ vzdušného prostoru předvolalo ruského velvyslance, oznámila na sociální síti X ministryně zahraničí Oana Toiuová. Chování Ruska označila za nepřijatelné. „Spolu s našimi spojenci k němu přistupujeme s nejvyšší vážností,“ uvedla šéfka rumunské diplomacie.

Podle mluvčího NATO Martina O’ Donnella také dron sestřelený v neděli „je zřejmě ruského původu“. Dodal, že Rumunsko a další státy aliance „si aktivně obstarávají pozemní záchytné systémy“, aby posílily svoji protivzdušnou obranu.

Rumunsko koncem června do své obrany integrovalo americký protidronový systém MEROPS řízený umělou inteligencí a určený k zachycení nízko letících malých cílů.

Země sdílí s Ukrajinou, která denně čelí ruským dronovým i raketovým útokům, zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Bukurešť podle agentury Reuters uvedla, že od chvíle, kdy ruská armáda začala útočit na ukrajinské přístavy podél Dunaje, byl rumunský vzdušný prostor narušen přibližně 30krát.

V květnu ruský dron narazil do panelového domu v Galati na hranici s Ukrajinou a zranil dva lidi.

Rusko zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Útoky pomocí dronů jsou nyní častější než v prvních letech války, bezpilotní stroje v bojích využívají obě strany.

25. července 2026

Válka na Ukrajině

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