Rumunská stíhačka sestřelila nad Estonskem ukrajinský dron mířící na Rusko

Autor: ,
  13:26aktualizováno  13:26
Rumunská stíhačka NATO sestřelila nad Estonskem dron, který vnikl do vzdušného prostoru pobaltské země, uvedl ministr obrany Hanno Pevkur. Dron podle něj nejspíš patřil Ukrajině a mířil na ruské cíle, jeho pád zřejmě nezpůsobil žádné škody.
Letoun F-16 rumunského letectva | foto: Profimedia.cz

„Aktivovali jsme nezbytná opatření a stíhací letoun v rámci mise chránící vzdušný prostor nad Pobaltím dron sestřelil,“ uvedl Pevkur. Žádné další narušení vzdušného prostoru Estonska podle něj nebylo zaznamenáno.

Stroj pronikl nad Estonsko z Lotyšska, přičemž sestřel se podle ministra odehrál v oblasti jezera Võrtsjärv na jihu země. Dron dopadl do bažinatého terénu a pátrání po troskách pokračuje, uvedl Pevkur. Nic nenasvědčuje tomu, že by způsobil škody, dodal.

Pevkur také uvedl, že dron pravděpodobně pocházel z Ukrajiny a že o případu hovořil se svým protějškem v Kyjevě. Upozornil také na možné šíření ruské propagandy kolem incidentu.

Počínaje březnem se odehrálo několik incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska, Lotyšska, Litvy a Estonska, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem. V Lotyšsku minulý týden padla vláda kvůli způsobu, jakým tyto případy řešila.

NATO podle agentury Reuters na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.

Jezero Võrtsjärv

