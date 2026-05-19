Rumunská stíhačka sestřelila nad Estonskem ukrajinský dron mířící na Rusko

„Aktivovali jsme nezbytná opatření a stíhací letoun v rámci mise chránící vzdušný prostor nad Pobaltím dron sestřelil,“ uvedl Pevkur. Žádné další narušení vzdušného prostoru Estonska podle něj nebylo zaznamenáno.
Stroj pronikl nad Estonsko z Lotyšska, přičemž sestřel se podle ministra odehrál v oblasti jezera Võrtsjärv na jihu země. Dron dopadl do bažinatého terénu a pátrání po troskách pokračuje, uvedl Pevkur. Nic nenasvědčuje tomu, že by způsobil škody, dodal.
Pevkur také uvedl, že dron pravděpodobně pocházel z Ukrajiny a že o případu hovořil se svým protějškem v Kyjevě. Upozornil také na možné šíření ruské propagandy kolem incidentu.
Počínaje březnem se odehrálo několik incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska, Lotyšska, Litvy a Estonska, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem. V Lotyšsku minulý týden padla vláda kvůli způsobu, jakým tyto případy řešila.
NATO podle agentury Reuters na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo.