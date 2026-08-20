Rumuni sestřelili u významného ložiska plynu dron. Ukrajina popřela, že by byl její

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  15:01
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Rumunská stíhačka F-16 ve čtvrtek zničila námořní dron, který se pohyboval několik set metrů od těžebního projektu Neptun Deep v Černém moři. Podle ministra obrany Radu Mirutsy Ukrajina popřela, že by plavidlo patřilo jí. Prezident Nicušor Dan z incidentu obvinil Rusko, Moskva se zatím nevyjádřila.

Podle rumunského ministerstva obrany oznámila jedna z obchodních lodí ráno úřadům pohyb malého námořního bezposádkového plavidla v rumunské výlučné ekonomické zóně. Následně na místo zamířily dva letouny rumunského letectva F-16. „Jedno z letadel cíl zaměřilo a vypálilo na něj z palubního kanónu, úspěšně ho přitom zasáhlo,“ uvedlo ministerstvo.

„Důrazně odsuzuji eskalaci takovýchto nezodpovědných incidentů ze strany Ruské federace,“ napsal na síti X prezident Dan.

Projekt Neptun Deep patří k nejvýznamnějším ložiskům plynu v Evropské unii. Podle vlády na něm v současné době pracují stovky lidí, těžba má být zahájena v roce 2027.

O něco dříve ministerstvo obrany v Bukurešti oznámilo, že v noci na čtvrtek se na území Rumunska zřítil blíže neupřesněný bezpilotní letoun. Dopadl podle něj na neobydleném místě a nikomu se nic nestalo. Stalo se tak v době, kdy sousední Ukrajina čelila dalšímu velkému ruskému útoku.

Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi, jejíž součástí jsou vzdušné i námořní útoky obou stran. Rumunsko v posledních letech opakovaně zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Letos tam stíhačky několik ruských bezpilotních letounů, které narušily rumunský vzdušný prostor, i sestřelovaly.

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