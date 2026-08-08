Do Bulharska pronikl dron, explodoval kilometr od plynovodu

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  12:42
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Bulharský premiér Rumen Radev vystupuje před summitem NATO v Ankaře. (8. července 2026) | foto: Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Dron vnikl v sobotu ráno z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru, explodoval zhruba kilometr od plynovodu, oznámil bulharský premiér Rumen Radev. Stroj se podle něho zřítil do pole.

„V 8:10 jsme zaznamenali incident – dron narušil bulharský vzdušný prostor a zhruba 100 metrů od bulharské hranice směrem od Rumunska explodoval,“ uvedl Radev podle bulharského portálu Fakti. Dodal, že k incidentu došlo v bezprostřední blízkosti kompresní stanice.

„Zvuk dronu zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně hlídka pohraniční policie uslyšela silný výbuch. Místo výbuchu dronu jsme okamžitě identifikovali, nyní tam zasahují hlídky pohraniční policie a ministerstva obrany, které zjišťují, o jaký typ dronu šlo,“ dodal Radev.

Premiér uvedl, že úřady oblast uzavřely a incident si nevyžádal žádné oběti ani škody na infrastruktuře.

Radev upřesnil, že úřady už mají fotografie dronu, zatím ho ale neidentifikovaly. „Není to hračka, jde o větší dron. Podle pohraničníků byl slyšet silný výbuch, po němž se objevil černý kouř. Dron dopadl do slunečnicového pole,“ uvedl premiér.

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