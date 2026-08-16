Do Rumunska znovu pronikl cizí dron, podle radarů přiletěl z Moldavska

Autor: ,
  8:00aktualizováno  8:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie1

Letoun F-16 rumunského letectva | foto: Profimedia.cz

Nad rumunským územím byl sestřelen dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor země. Oznámilo to v neděli rumunské ministerstvo obrany. V Rumunsku je to letos již čtvrtý sestřelený dron.

Ministerstvo neuvedlo, odkud dron pocházel. Podle radarů vstoupil do rumunského vzdušného prostoru z území sousedního Moldavska, asi 24 kilometrů severně od města Galati na jihovýchodě Rumunska.

Bezpilotní letoun podle ministerstva sestřelil španělský stíhací letoun F-18, který se v Rumunsku podílel na misi NATO zaměřené na ochranu vzdušného prostoru.

Španělský letoun navázal s dronem radarový kontakt a dostal povolení k jeho sestřelení. Dron byl bezpečně sestřelen v 05:01 místního času. Jeho trosky podle úřadů dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi.

Rumunsko, které má s Ukrajinou společnou pozemní hranici dlouhou 614 kilometrů, v posledních čtyřech letech opakovaně zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. V červenci rumunské stíhačky F-16 poprvé sestřelily tři ruské drony, které narušily rumunský vzdušný prostor.

Začátkem letošního roku ruský dron během nočního útoku na sousední Ukrajinu dopadl na obytný dům ve městě Galati a zranil dva lidi.

25. července 2026

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.