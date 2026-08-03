Rumuni odpálili břeh ramene Dunaje, snaží se dostat vodu k jaderné elektrárně

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  14:23
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Rumunské námořnictvo provádí řízené výbuchy v kanálu Bala, aby odklonilo tok...

Rumunské námořnictvo provádí řízené výbuchy v kanálu Bala, aby odklonilo tok Dunaje směrem k jaderné elektrárně Cernavoda. (3. srpna 2026) | foto: AP

Rumunský ministr národní obrany Radu Miruta míří k místu řízené exploze na...
Rumunské námořnictvo provádí řízené výbuchy v kanálu Bala, aby odklonilo tok...
Rumunské námořnictvo provádí řízené výbuchy v kanálu Bala, aby odklonilo tok...
Ptáci odlétají po řízené detonaci v kanálu Bala. (3. srpna 2026)
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Rumunská armáda výbušninou odpálila část břehu jednoho z ramen Dunaje s cílem dostat více vody k jaderné elektrárně Cernavoda. Ta vyrábí zhruba pětinu elektřiny v zemi a kvůli nízké hladině řeky už minulý týden odstavila jeden ze svých dvou reaktorů.

Ke kontrolované explozi použila armáda 180 kilogramů výbušniny, což bylo pětkrát více než v neděli, kdy byl odpal neúspěšný. Obyvatelé v okolí byli předem informování.

Další fází regulace ramene Bala, která má být hotova do středy, bude potopení čtyř člunů naplněných kameny a dalším materiálem, jímž se má vytvořila umělá blokáda tak, aby se zvýšil průtok vody k elektrárně Cernavoda.

Podle rumunských úřadů hladina Dunaje v této oblasti nyní klesá tempem přibližně dva až tři centimetry denně. Za takových podmínek by mohl být reaktor jaderné elektrárny v provozu ještě maximálně čtyři až pět dnů.

Jaderná elektrárna Cernavoda

Jaderná elektrárna Cernavoda

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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