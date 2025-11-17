Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat ohroženou vesnici

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru. Ruský dron totiž způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem na ukrajinské straně hranice. Jde o první případ, kdy musí země NATO evakuovat svou ohroženou obec kvůli ruské agresi na Ukrajině.

Letecký pohled na vesnici Plauru v Rumunsku. (12. září 2023) | foto: Profimedia.cz

Evakuovat se z vesnice Plauru, která leží na břehu Dunaje naproti ukrajinskému přístavu Izmajil v Oděské oblasti, má 100 až 150 lidí, uvedl server Digi24 s odvoláním na místní úřady. Agentura Agerpress zveřejnila video, na němž je vidět požár na tankeru se zkapalněným ropným plynem (LPG) kotvícím na ukrajinské straně řeky.

„Vážné nebezpečí exploze v oblasti obce Plauru. Vyhněte se oblasti a opusťte ji! Dodržujte doporučení vydaná úřady, včetně těch, která předpokládají evakuaci z ohrožené zóny, dopravní omezení nebo objízdné trasy,“ uvádí se v prohlášení rumunské agentury pro mimořádné situace.

Šéf vojenské správy v Oděské oblasti Oleh Kiper uvedl, že Rusko v noci na dnešek provedlo rozsáhlý dronový útok na Oděskou oblast. Bezpilotní prostředky podle něj zasáhly energetickou a přístavní infrastrukturu a poškozeno byli i několik civilních plavidel.

