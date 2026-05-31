„Dron, který narazil v Galati, je Geraň-2 ruského původu,“ napsal Dan na sociální síti X. „Jde o jednoznačný závěr technické zprávy, kterou dokončili experti rumunského státu,“ dodal.
V nemocnici skončil 14letý chlapec a 53letá žena. Desítky obyvatel zasaženého domu v Galati, které leží nedaleko hranic s Ukrajinou, záchranáři evakuovali. Šlo o první případ od začátku ruské války proti Ukrajině, kdy dron v Rumunsku zasáhl hustě zabydlenou oblast a někoho zranil.
Ruské velvyslanectví v Rumunsku obvinilo Ukrajinu, že tento incident byl provokací z její strany, a šéf Kremlu Vladimir Putin v pátek řekl, že „nikdo“ nedokáže původ dronu s jistotou určit, dokud nebude provedena důkladná analýza.
Rumunský prezident Dan zveřejnil fotografie, na nichž je podle něho tento bezpilotní letoun. Uvedl, že byla provedena jeho komplexní technická analýza, která ukazuje na „výlučnou odpovědnost“ Ruska.
Na troskách dronu je nápis v azbuce Geraň-2. Elektronické prvky, navigační systémy, řídicí moduly a další části se podle prezidenta podobají nebo jsou dokonce shodné s jinými drony Geraň-2 objevenými na rumunském území v minulosti. „Fyzikální a chemické analýzy potvrdily přítomnost stejných typů materiálů a paliv, které byly opakovaně zjištěny na zařízeních z této řady,“ napsal také Dan.
Do Rumunska se od začátku ruské invaze na Ukrajinu dostaly už desítky dronů. V noci na pátek dron do vzdušného prostoru této členské země NATO a EU vletěl rovněž během ruského útoku proti cílům na Ukrajině.