Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron, ohrožoval plavbu v Černém moři

  15:34aktualizováno  15:34
Rumunsko ve středu oznámilo, že jeho námořnictvo nedaleko přístavu Konstanca zneškodnilo volně plující ukrajinský námořní dron. Podle ministerstva obrany ohrožoval plavbu v Černém moři. O likvidaci bezposádkového plavidla požádala rumunská pobřežní stráž, která dron objevila asi 67 kilometrů od Konstance.
Ukrajinský námořní dron Sea Baby (17. října 2025)

Ukrajinský námořní dron Sea Baby (17. října 2025) | foto: Profimedia.cz

9 fotografií

Potápěči z rumunského zásahového týmu následně dron zneškodnili kontrolovanou detonací. Ministerstvo obrany v Bukurešti uvedlo, že šlo o námořní dron typu Sea Baby.

Tato plavidla podle neoficiálních zdrojů Ukrajina v uplynulých dnech použila pro útoky na tankery, které mířily do ruského přístavu Novorossijsk. Tyto lodě zřejmě byly součástí takzvané ruské stínové flotily.

Rumunské ministerstvo dále sdělilo, že velké nebezpečí pro námořní plavbu v Černém moři představují miny. Za poslední bezmála čtyři roky trvání rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu bylo podle něj v Černém moři zneškodněno zhruba 150 těchto zařízení, z nichž sedm zničilo rumunské námořnictvo.

Válka na Ukrajině

