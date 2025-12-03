Rumuni zneškodnili ukrajinský námořní dron, ohrožoval plavbu v Černém moři

Potápěči z rumunského zásahového týmu následně dron zneškodnili kontrolovanou detonací. Ministerstvo obrany v Bukurešti uvedlo, že šlo o námořní dron typu Sea Baby.
Tato plavidla podle neoficiálních zdrojů Ukrajina v uplynulých dnech použila pro útoky na tankery, které mířily do ruského přístavu Novorossijsk. Tyto lodě zřejmě byly součástí takzvané ruské stínové flotily.
Rumunské ministerstvo dále sdělilo, že velké nebezpečí pro námořní plavbu v Černém moři představují miny. Za poslední bezmála čtyři roky trvání rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu bylo podle něj v Černém moři zneškodněno zhruba 150 těchto zařízení, z nichž sedm zničilo rumunské námořnictvo.
Konstanca
