V Rumunsku roste počet medvědích sirotků. Domov nalézají v unikátní rezervaci

„Přicházejí z lesa, kde byla zabita jejich matka,“ vysvětluje mohutný vousatý Florin Ticusan, který se svým týmem pečuje o 128 savců. Poblíž města Zarnešti mají k dispozici 69 hektarů půdy a prezentují se jako největší rezervace svého druhu na světě. Název Libearty je slovní hříčkou propojující anglická slova liberty (svoboda) a bear (medvěd).

Rumunsko loni v létě narychlo přijalo zákon výrazně navyšující počty medvědů, které je možné za jednu sezónu zastřelit. Obavy a poté i novou normu vyprovokoval útok medvěda, při němž přišla o život 19letá dívka.

Medvědi jsou sice v této členské zemi Evropské unie chráněni, ale letos jich smí lovci zastřelit 481. Ještě loni byl přitom limit 220 a o rok dříve 140 medvědů. Úřady nárůst povolení vysvětlily přemnožením těchto šelem a růstem počtu střetů s člověkem.

Medvědi přišli o všechno

Zaměstnanci rezervace založené v roce 2005 jsou ale přesvědčeni, že na vině je spíš neochota politiků hledat jiné cesty. Jako řešení navrhují například uzavíratelné popelnice, instalace elektrických plotů nebo vzdělávání.

Za projektem Libearty stojí asociace Milion přátel a její ředitelka Cristina Lapisová uvádí, že medvědi se vydávají mimo své přirozené prostředí kvůli odlesňování a nedostatku potravy v zemi, která „patří k největším vývozcům lesních plodů a hub“. Lapisová věří, že medvědi a lidé mohou žít pospolu. „Všechno jsme jim sebrali a pak se divíme, pro to jdou (medvědi) do měst,“ říká.

Lapisová zakládala asociaci spolu s manželem a s podporou bývalé francouzské herečky Brigitte Bardotové, která se aktivně věnuje ochraně zvířat. Lapisovi tehdy pohnuli nebem i zemí, aby se jim podařilo do rezervace dostat nešťastné medvědy držené v klecích pro potěchu návštěvníků cirkusů, restaurací nebo jiných zařízení.

Podle vládních odhadů žije v Rumunsku asi osm tisíc medvědů, což je největší evropská populace mimo Rusko. V zemi se navíc drží tradice vystavování medvědů navzdory nevratným traumatům.

Někteří nejedli nic než chleba

Mura, Lidia a Cristi ztratili své zvířecí instinkty, a proto nebylo možné je vypustit do volné přírody. Někteří medvědi nikdy nejedli nic jiného než chleba, jiní zase nikdy nechodili po trávě. Mnozí z nich bez ustání pobíhali v kruzích u plotů, aniž by využili les nebo vodní plochy, které jim rezervace nabízí. Díky rezervaci se ale chování mnoha medvědů změnilo a ty, kteří nadále žijí v soukromých chovech, lze spočítat na prstech jedné ruky.

V rezervaci našli nový domov medvědi ze zoologických zahrad sousední Ukrajiny, kde zuří válka, ale také zvířata z Albánie, Arménie nebo ze Spojených států.

Dopoledne je rezervace otevřená pro veřejnost, často do ní chodí školní třídy. Ročně ji navštíví asi 30 tisíc lidí. Podle Lapisové je vzdělávání dětí zcela zásadní. V rezervaci se děti například dozví, že nemají medvědům nabízet své svačiny, aby je přilákali kvůli líbivé fotografii.

Na silnici Transfagarasan, velkolepé horské trase, která je chloubou Rumunů, na medvědy mnohdy narazíte. „Úplně změnili své zvyky“, postěžoval si nedávno ministr životního prostředí Mircea Fechet. „Žebrání u silnice se stalo jejich hlavním zdrojem potravy, což představuje nebezpečí pro turisty,“ uvedl ministr a podpořil přesun medvědů do zařízení jako je Libearty.

Až osm tisíc eur za medvěda

Na odhady dopadu navýšení kvót pro lov medvědů je zatím brzy, ale Lapisová se jich přesto obává.

„Naším posláním není mít tu všechny medvědi, kteří dosud žijí v divočině. Mohli by se tu zotavit a pak bychom je poslali zpět do lesa. Ale kvůli novému zákonu to nemá smysl. Zachránit medvědy, a pak je pustit na svobodu, by znamenalo udělat z nich jen terče pro lovce,“ říká Lapisová.

Trofejní lov byl od roku 2016 zakázaný, s novým zákonem a navýšením kvót se ale vrací. Dříve se o něm mluvilo, například když si za lov zaplatili bohatí prominenti jako lichtenštejnský princ nebo španělský král.

Agentura AFP našla na internetu nabídky dvoudenních loveckých balíčků. Ioan Banucu vede agenturu, která organizuje výpravy pro cizince. Od října podle něj ulovili pět medvědů.

„Na začátku panovalo velké nadšení, i když někteří klienti váhají kvůli ceně,“ říká Banucu. Zájem o lov jiných druhů, například divočáků, je podle něj větší.

Lov na medvěda je také poměrně nákladná zábava. Ulovení jednoho kusu může vyjít až na osm tisíc eur (203 tisíc korun), v závislosti na velikosti zvířete.