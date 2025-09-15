Byla to provokace Ukrajinců, odmítá Rusko průnik svého dronu do Rumunska

„Všechna fakta poukazují na to, že se jednalo o další provokaci kyjevského režimu,“ prohlásil ruský ambasador Vladimir Lipajev, jenž dále tvrdil, že se Kyjev snaží zatáhnout další země do konfliktu. Ten rozpoutalo Rusko v únoru 2022 a Ukrajina se vojenské agresi od té doby brání. Lipajev dále sdělil, že Rumunsko nepředložilo důkaz ohledně identifikace dronu, jenž narušil jeho vzdušný prostor.
V sobotu do rumunského vzdušného prostoru podle Bukurešti pronikl ruský dron typu Geraň (ruské označení pro íránský dron Šáhid), kvůli kterému vzlétly dva rumunské letouny F-16 a také dva spojenecké letouny Eurofighter Typhoon německého letectva. Bezpilotní stroj podle rumunského ministerstva obrany po dobu asi 50 minut kroužil v příhraniční oblasti na jihovýchodě Rumunska a pak u města Pardina opustil rumunský vzdušný prostor směrem na Ukrajinu.
Rumunské ministerstvo zahraničí si v neděli kvůli tomuto incidentu předvolalo velvyslance Moskvy, kterému vyjádřilo protest. „Takové opakované incidenty přispívají k eskalaci a zesilování hrozeb pro regionální bezpečnost,“ sdělila rumunská diplomacie. Ruskou stranu také vyzvala k přijetí opatření, aby se zabránilo opakování takového porušení suverenity Rumunska.
Tamní ministerstvo obrany uvedlo, že nezodpovědné kroky Ruska představují další problém pro bezpečnost regionu a stabilitu v oblasti Černého moře. Obdobné incidenty podle něj poukazují na to, že Moskva nerespektuje mezinárodní právo.
Rumunsko, které je členem EU i Severoatlantické aliance (NATO), sdílí s Ukrajinou asi 650 kilometrů dlouhou hranici. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 tato země opakovaně zaznamenala dopady úlomků ruských dronů na své území.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli obvinil Rusko, že se snaží přenést válku i do dalších zemí. „Všichni vidí, že Rusové zkoumají, jak přenést válku na území Polska a pobaltských států. Ruská armáda také testuje Rumunsko,“ řekl ve svém nedělním pravidelném večerním poselství Zelenskyj.
Polsko v noci na středu zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelilo. Představitelé Polska, Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do Polska nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok. V sobotu v Polsku znovu preventivně vzlétly bojové letouny v reakci na nové útoky ruských dronů u hranic mezi Ukrajinou a Polskem.