USA sníží počet vojáků na východě NATO. Dotkne se to obří rumunské základny

Autor: ,
  10:57
Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Severoatlantické aliance. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca.
Američtí vojáci ve východorumunské letecké základně Mihail Kogălniceanu (11....

Američtí vojáci ve východorumunské letecké základně Mihail Kogălniceanu (11. února 2022) | foto: Profimedia.cz

Americký letoun C-130 na na rumunské základně Mihail Kogalniceanu (6. června...
Vojenské cvičení na letecké základně Mihail Kogalniceanu v Rumunsku. Američtí...
Američtí vojáci ve východorumunské letecké základně Mihail Kogălniceanu (11....
Alianční cvičení na rumunské základně Mihail Kogalniceanu (23. února 2024)
16 fotografií

Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Rumunska uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé.

Vzhledem k prioritám administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa se toto rozhodnutí očekávalo, uvedlo rumunské ministerstvo s odkazem na snahu Washingtonu soustředit pozornost na oblast Indo-Pacifiku.

Přibližně 1000 amerických vojáků nadále na území Rumunska zůstane. V současnosti je v zemi asi 3000 amerických vojáků.

Rumunsko se stalo členem NATO v roce 2004. V roce 2024 začaly práce na modernizaci a rozšíření základny Mihail Kogalniceanu, ve které má být v budoucnu umístěno přibližně 10 000 aliančních vojáků.

Mihail Kogalniceanu

Mihail Kogalniceanu

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Témata: NATO, USA, Rumunsko

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.