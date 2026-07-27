Rumunsko reaguje na narušení vzdušného prostoru, vyhostilo člena ruské ambasády

Od pátku do neděle rumunské stíhačky zničily tři drony, které vletěly do rumunského vzdušného prostoru. V pondělí kvůli ruskému dronu znovu zasahovaly, ale nezničily ho.
Ruský velvyslanec byl informován, že člen personálu ruského velvyslanectví v Rumunsku byl prohlášen za nežádoucí osobu a do pěti dnů musí opustit zemi, oznámilo rumunské ministerstvo zahraničí.
Bukurešť si kvůli opakovaným porušením vzdušného prostoru předvolala ruského velvyslance už o víkendu, oznámila v neděli ministryně zahraničí Oana Toiuová.
Označila za nepřijatelné, že Rusko pokračuje v narušování rumunského vzdušného prostoru, který je zároveň vzdušným prostorem NATO a EU.
„Nebyly předloženy žádné důkazy o ruském původu dronů,“ reagovala na vyhoštění ruská diplomacie. Obvinění kategoricky odmítla a označila jej za další součást propagandy. Ministerstvo zahraničí kritizovalo i rumunskou podporu Ukrajině.
Rumunsko sdílí s Ukrajinou zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Útoky pomocí dronů, které proti sobě používají Rusko a Ukrajina, jsou nyní častější než v prvních letech po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
Letos v dubnu trosky dvou ruských dronů poprvé způsobily i majetkové škody na rumunském území.
Koncem května pak Bukurešť uzavřela ruský konzulát v Konstanci, což zdůvodnila dopadem ruského dronu na obytný dům v Galati na hranici s Ukrajinou, zraněni byli dva lidé. Moskva tehdy odmítla, že šlo o ruský dron.