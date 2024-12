Parlamentní volby v Rumunsku zřejmě vyhráli sociální demokraté. Prošla i krajní pravice

Volební místnosti se v Rumunsku zavřely ve 20:00 SEČ. Podle volebních úřadů přišlo k volbám 52 procent voličů. To je zhruba o 20 procentních bodů víc než při parlamentních volbách v roce 2020. Výrazně narostla účast voličů v zahraničí.

Podle průzkumu u volebních místností PSD, které je členem premiér Marcel Ciolacu, dostala 26 procent hlasů a pohoršila si o tři procentní body ve srovnání s rokem 2020. Propad z 25 na 15,5 procenta zažilo podle průzkumu další vládní uskupení - Národně liberální strana (PNL) prezidenta Klause Iohannise. Opoziční pravicová strana Zachraňte Rumunsko (USR) dostala podle průzkumu 15,5 procent hlasů, což je zhruba stejný výsledek jako v roce 2020.

V letošních volbách se očekával vzestup krajní pravice. AUR si polepšil o deset procentních bodů, ale neobsadil první místo. Do parlamentu by se mohly dostat i další dvě krajně pravicové strany, kterým průzkum přisuzuje po 5,5 procent. Hranice pro vstup do parlamentu je v Rumunsku pět procent.

Obyvatelé Rumunska volili parlament jen týden po prvním kole prezidentské volby. V něm překvapivě vyhrál proruský kritik NATO Calin Georgescu. Nad volbou se ale vznáší pochybnosti poté, co ústavní soud nařídil přepočet hlasů a v pondělí by mohl rozhodnout o zopakování volby.

Pro rumunské zájmy, neservilní Bruselu

Kromě nacionalisticko-populistického Svazu pro jednotu Rumunů (AUR), jehož kandidát George Simion získal v prezidentských volbách téměř 14 procent, patří do tohoto politického tábora také SOS Rumunsko, vedené prokremelskou kandidátkou Dianou Šošoacaovou. Po Georgescuově překvapení se objevila nová strana POT (Strana mladých), kterou vítěz prvního kola podporuje a která překročila pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu.

Pětačtyřicetiletý ekonom George Sorin byl rozhodnutý volit nacionalistickou stranu. Současný parlament „nedělal nic jiného, než že sloužil zájmům Ukrajiny, když schválil celou řadu balíčků pomoci, aniž by cokoli vysvětlil,“ řekl muž agentuře AFP. Podle jeho názoru poslanci zapomněli na „zájmy Rumunska“, kritizuje také „servilitu“ vůči Bruselu.

„Znovu promluví voliči Georgescua, kteří od nynějška a pravděpodobně navždy přetvoří náš pohled na rumunské politické spektrum,“ řekl agentuře AP politický konzultant Cristian Andrei z Bukurešti. V pondělí se podle něj Rumunsko probudí do nové politické reality. „Nejpravděpodobnějším scénářem bude obtížně sestavitelná většina v parlamentu, která by podpořila a schválila novou vládu,“ dodal Andrei.