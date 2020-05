Rušení karantény v Německu budou řídit jednotlivé spolkové země. Berlín chce pojistku

Berlín Vláda německé kancléřky Angely Merkelové přenechá odpovědnost za další zmírňování karanténních opatření jednotlivým spolkovým zemím. V případě opětovného rychlého nárůstu počtu nakažených koronavirem v některém z regionů ale požaduje znovuzavedení omezení. Vyplývá to z návrhu závěrů pro středeční jednání Merkelové s ministerskými předsedy spolkových zemí, o nichž informují německá média.

Šéfka německé vlády se dlouho snažila opatření v boji proti koronaviru se spolkovými zeměmi koordinovat, tento týden ale některé z nich daly jasně najevo, že půjdou vlastní cestou. Bavorsko, Dolní Sasko i další spolkové země oznámily, že už v květnu otevřou restaurace a hotely, aniž by vyčkaly středeční koordinační schůzky. Merkelová přitom dosud počítala s tím, že o otevírání restaurací a hotelů se bude mluvit až v příštích týdnech.



Jak proto poznamenává například komentátor ARD, na středeční schůzce už kvůli oznámeným krokům spolkových zemí není moc co koordinovat. To reflektuje i návrh závěrů ze strany berlínského kancléřství. Je v nich například vyjádřen souhlas s otevřením všech obchodů za dodržení zásad hygieny a dostatečného odstupu, s provozováním bezkontaktních sportů pod širým nebem či obnovením fotbalové bundesligy, i když bez diváků. Spolková vláda je také pro to, aby se do škol ještě před letními prázdninami vrátili všichni školáci.

Naopak nejméně do konce srpna mají být nadále zapovězeny akce s velkou návštěvností, jako jsou sportovní události, koncerty, festivaly, vesnické slavnosti či posvícenské zábavy. S tím zatím počítají i všechny spolkové země.

Celoněmecká vláda se v návrhu závěrů pro středeční jednání zabývá i možností, že se někde objeví nové ohnisko infekce. Pokud počet nově infikovaných za sedm dní v některém z okresů či měst přesáhne 50 případů na 100 tisíc obyvatel, požaduje okamžité prosazený důrazných opatření. Konkrétní postup je ale znovu na jednotlivých spolkových zemích, které mají široké pravomoce.