Dodávat plyn Evropě můžeme přestat hned, jsou to ale jen úvahy, přemítal Putin

„Chystají se za měsíc zavést omezení na nákup ruského plynu, včetně zkapalněného, a za rok, v roce 2027, zavést ještě další omezení, až do úplného zákazu,“ řekl Putin o postoji EU.
„Ale teď se otevírají jiné trhy. Možná by pro nás bylo výhodnější rovnou teď ukončit dodávky na evropský trh? Přejít na trhy, které se otvírají, a tam se uchytit?“ dodal podle státní agentury TASS.
„Chci jasně říci, že tady není žádný politický motiv,“ tvrdil Putin. „Pokud s námi za měsíc či dva skončí, nebylo by lepší přestat hned a jít do zemí, které jsou spolehlivými partnery,“ zauvažoval.
„Ale toto není rozhodnutí. V tomto případě je to jen, jak se říká, přemýšlení nahlas,“ řekl šéf ruského státu a slíbil, že vládě vydá odpovídající pokyny.
S Putinem ve středu jednal o dodávkách ropy a plynu šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó, jehož země je na rozdíl od většiny států EU na ruském plynu závislá.
Členské státy Evropské unie v lednu definitivně schválily nařízení, podle kterého dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz potrubního plynu z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027.
Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas. Evropský komisař pro energetiku Dan Jörgensen uvedl, že zákaz zabrání Rusku využívat energetický průmysl k vydírání členských států EU.
Zákaz napadlo u Soudního dvora EU Maďarsko, stejný krok přislíbilo Slovensko.
Rusko z vývozu ropy a plynu financuje i svou válku proti Ukrajině, která se brání ruské agresi pátým rokem.